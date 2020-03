Over hele Norge er barn og unge i alle aldre hjemme med familiene sine etter skole- og barnehagestengningen i går. Det blir hverdagen for mange nordmenn i minst to uker fremover. Etter bare en dag har mange kjent på hvordan den nye situasjonen preger familielivet og mange lurer på hva som er lov.

For det er en hovedgrunn til at skolene ble stengt, for å begrense smitte og derfor vil Helsedirektoratet at barn og unge skal være mest mulig hjemme.

På sine nettsider skriver de at barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre. Men barn kan smitte andre.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

I følge myndighetene bes alle om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Flere punkter listes opp:

Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.

Samvær bør begrenses (få timer).

Mulig med få lekevenner

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.

Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.

Bursdagsselskaper bør utsettes.

Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.

Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Kilde: helsenorge.no