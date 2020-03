Mens Stortingets virksomhet er sterkt redusert på grunn av Korona-viruset er samtalene om regjeringens krisepakke allerede i gang.

Mangler flertall

Fredag ettermiddag inviterte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum nestleder Hadia Tajik til sitt kontor på Stortinget. Kort tid etter møtte han Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug, før han møtte lederen i finanskomiteen Mudassar Kapur (H).

De tre store opposisjonspartiene er enige om at regjeringen må bla opp betydelig mer penger enn de la inn i krisepakken som ble presentert fredag.

Dermed har ikke regjeringen flertall i Stortinget, uten at de legger mer penger på bordet.

Gjennom helgen vil de tre store opposisjonspartiene snakke seg sammen og forsøke å presse regjeringspartiene med på en mer omfattende krisepakke.

– Partiene er innstilt på å finne løsninger og forhandle gjennom helgen for å se hvor mye man klarer å behandle allerede innen mandag, bekrefter finanspolitisk talsperson Hadia Tajik (Ap).

Mandag klokken 10 er Stortinget kalt inn til et ekstraordinært møte for å gjøre vedtak om de foreslåtte endringene i permitteringsregelverket, som krever lovendringer. Resten av krisepakken er planlagt behandlet i Stortinget torsdag.

Kan bli presset på plass

Fremskrittspartiet slo fredag fast at det regjeringen har foreslått, ikke er nok.

Partiet krever endringer både i permitteringsreglene og i reglene for omsorgslønn. I tillegg vil Fremskrittspartiet ha på plass midlertidig bortfall av arbeidsgiveravgiften, lettelser i formuesskatten og egne hjelpetiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som faller utenfor permitteringsreglene.

– Jeg merker meg jo at det er flere av partiene i opposisjon som deler iallfall noen av de bekymringene Fremskrittspartiet har. Og er ikke regjeringen villig til å bevege seg, så kan det hende Stortinget beveger seg for dem, advarer hun.

Ber staten dekke tapet

Arbeiderpartiet mener for sin del at regjeringens forslag til endringer i permitteringsregelverket dytter økonomisk belastning over på arbeidstakere. Staten må dekke tapet de ansatte får, krever de.

Dessuten vil partiet ha det de omtaler som en mer sosial profil på tiltakene. Det omfatter at:

* Folk som blir rammet, må få mulighet til å utsette innbetaling av utgifter til strøm og kommunale avgifter.

* De som må være hjemme med barn, må få omsorgspenger alle dagene de har fravær fra skole og barnehager på grunn av sykdom eller karantene.

* Foreldre skal ikke betale full pris for barnehage og SFO mens den er stengt.

Tajik har tro på gjennomslag:

– Jeg opplever at det er en konstruktiv stemning i komiteen for å prøve å finne løsninger på tvers av partier, sier hun.