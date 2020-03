Flere kunder i karantene kastet farlig avfall: – Ikke kom hit nå!

Torsdag ble det innført strenge tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset i Norge.

Blant annet ble enda flere pålagt hjemmekarantene, for eksempel de som har kommet hjem fra utlandet etter 27. februar.

De nye tilltakene er vedtatt med bakgrunn i smittevernloven.

Halv meter unna

Likevel opplevde de på Haraldsrud gjenbruksstasjon fredag at to personer leverte farlig avfall hos dem over disk – og fortalte at de var i karantene.

– Dette er jo helt feil. Ikke kom hit nå, om du er i karantene, sier Bjørn Arne Øverby, som jobber ved gjennbruksstasjonen, til TV 2.

Han reagerer på at folk tar sjansen på å utsette ansatte og andre kunder for smitte.

– Vi forsøker jo å holde litt avstand til folk, men vi mottar farlig avfall over disk her, og er redde for at vi kan bli smittet, sier han.

Han er oppgitt over at folk bruker karantene-tiden til å kaste avfall.

– Jeg skjønner det er fristende å rydde i bod og kjeller nå som man har en del tid hjemme og føler seg frisk, men så mye kan det jo ikke haste, sier han.

Etter at de to kundene fredag avslørte de var i karantene, innfører de nå nye tiltak ved gjennbruksstasjonen lørdag.

– Lørdag er vår travleste dag, og vi kan nå bare slippe inn noen om gangen, for å sørge for at ikke andre kunder blir smittet. Det kommer til å bli lange køer. De som bryter karantenene ødelegger altså for andre, sier han.

Ikke noe samlingspunkt

Jørgen Bakke Fredriksen er pressekontakt i renovasjons -og gjenvinningsetaten i Oslo. Også han oppfordrer folk til å holde seg unna mens de er i karantene.

– Vi ønsker ikke bli noe samlingspunkt for dem som er i karantene. Dette utsetter både våre ansatte og andre kunder for smitte. Slik kan vi ikke ha det, sier han til TV 2.

Han er oppgitt over at folk ikke overholder myndighetenes regler.

– Dette er en universell regel, folk må vurdere om de virkelig må komme hit nå. Vi holder åpent, men de i karantene får holde seg hjemme, sier han.

Ulovlig

De som er i karantene, skal ifølge Helsedirektoratet følge følgende regler: