Firebarnsmoren Yasmin får utvisning opp i Strasbourg

Kristensen ble utvist til Djibouti etter 19 år i Norge, og må ifølge Høyesteretts dom før jul i fjor forlate sin norske ektemann Rolf Erik Kristensen (53) og deres fire barn.

Småbarnsmoren vant først fram i lagmannsretten, men Utlendingsnemnda (UNE) anket dommen.

Høyesterett kom fram til at barnets beste ikke var til hinder for utvisning av Kristensen til Djibouti i to år, og mente barna kunne holde kontakt med moren på telefon og via sosiale medier.

Men nå blir det full behandling av saken i menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi er veldig glad for at den blir tatt opp. Det viser at det er noe som ikke stemmer, sier Rolf Erik Kristensen til TV 2.

Rett til familieliv

Ekteparet satte igang en støtteaksjon, og samlet inn nok penger til å kunne klage utvisningen inn til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Familien er glad for å få en positiv melding mellom alle nyhetene om koronasmitten.

– Vi sover litt bedre om natta nå, særlig Yasmin, sier ektemannen.

Familiens advokat Arild Humlen er svært fornøyd med at klagen har sluppet igjennom i EMD, noe som ikke skjer hver dag.

– Staten må svare på om det har skjedd en krenkelse av retten til beskyttet familieliv etter artikkel 8 og om de vil starte forliksforhandlinger med tanke på å endre vedtaket om utvisning av Yasmin, sier Humlen.

Artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) verner retten til privatliv og familieliv og barnets beste.

– Når EMD i denne saken har besluttet å foreta en kontroll med den norske praktiseringen av barnas rett til beskyttelse av sine grunnleggende rettigheter i utvisningssaker der en av foreldrene risikerer utvisning, er det et varsel om at Norge i slike saker ikke operer innenfor de menneskerettslige rammene og at det er et behov, nok en gang, for å tillegge barns rettigheter større tyngde og innhold, sier Humlen.

Krenkelse av ektemannen

Yasmin kom til Norge i 2001, oppga hun Somalia som sitt hjemland istedet for Djibouti.

Rolf Erik Kristensen blir igjen med ansvaret alene for fire felles barn hvis ektefellen Yasmin Kristensen blir sendt ut av Norge til Djibouti. Foto: Privat

Tre år senere fikk hun oppholdstillatelse, og giftet seg med Rolf Erik Kristensen, som ikke visste at hun hadde løyet om hvor hun kom fra.

UNEs utvisning er dermed også en krenkelse av hans rett til familieliv, mener Humlen.

Ekteparet gjennom femten år har fire barn sammen i alderen seks til femten år, og bor i Lyngdal.

Kristensen ble fratatt sitt norske statsborgerskap i 2014 og utvist fra Schengen etter at hun innrømmet at hun egentlig var fra Djibouti, og dermed ikke hadde rett til opphold da hun kom til Norge.