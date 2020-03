Helse sør-øst oppgraderer fra grønn til gul beredskap

Varme telefonlinjer på Bergen legevakt. Mange ringer og er redde for å ha blitt smittet av korona-viruset. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Helse sør-øst går over til gul beredskap, som betyr at de omdisponerer ressursene for å kunne behandle pasienter med koronasmitte på best mulig måte.