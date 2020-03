Verdens Helseorganisasjon (WHO) hodt fredag en pressekonferanse der de informerte om koronapandemien.

Direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus understreker at det ikke hjelper at land bare gjennomfører noen tiltak.

– Dere må gjøre alt sammen, sier han.

Han har en klar beskjed til hele verden:

– Forbered dere og vær klare.

Episenter

Ghebreyesus sier at det er Europa som nå er episenteret for koronapandemien. Koronaviruset ble først påvist i Wuhan i Kina i desember.

– Flere tilfeller blir nå rapportert hver dag, enn det som ble rapportert i Kina på høyden av epidemien der, sier han.

Han understreker at alle må kjenne til symptomene og vite hva de skal gjøre.

Videre understreker han viktigheten av å finne, isolere og behandle alle pasienter som er smittet av viruset.

– Isoler de syke og sett kontaktene deres i karantene, sier han.

Videre poengterer direktøren at dette er en ny situasjon for alle, og at alle land kan ha viktige lærdommer å dele med andre.

– Vi står alle samlet i dette, sier han.

Alle må inkluderes

Lederen for WHOs kriseprogrammer, Michael J. Ryan, understreker viktigheten av å virkelig stå sammen.

– Det er mye snakk om å beskytte de sårbare i samfunnet, sier han og fortsetter:

– Når vi snakker om den sårbarheten, kan vi ikke glemme flyktninger. Vi kan ikke glemme udokumenterte arbeidere. Vi kan ikke glemme de som sitter i fengsel, sier han.

Ryan understreker at vi ikke klarer å stanse spredningen av virus, hvis ikke alle i samfunnet inkluderes i arbeidet med å klare det.

– Vi står i dette sammen, og jeg håper vi kan ende dette sammen, sier han.

– Perfeksjon er fienden

Ryan sier videre at det er viktig å arbeide raskt.

– Viruset vil alltid ta deg hvis du ikke jobber fort. Hvis du trenger å ha rett før du beveger deg, vil du aldri vinne, sier han, og legger til at perfeksjon er fienden når man jobber mot et virus.

– Problemet i verden nå er at alle er redde for å gjøre noe feil. Men den største feilen er å ikke gjøre noe. Den største feilen er å bli paralysert av frykten for å gjøre noe feil, sier han.

– Dere gjør en heroisk jobb

WHO-direktøren understreker også at det fortsatt er mange pasienter som trenger behandling for andre sykdommer en korona, og han benyttet pressekonferansen til å sende en personlig takk til alle som jobber innen helsevesenet.

– Dere gjør en heroisk jobb, sier han og legger til at WHO er klar over den enorme påkjenningen situasjonen er for ansatte i helsevesenet og deres familier.

– Dere har vår beundring og vår respekt, sier han.