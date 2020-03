Hurtigruteskipet Polarlys legger til kai i Bodø, men turistene får bare lov til å se byen fra båten på grunn av frykten for korona-smitte.

Det er kommune som innfører svært strenge regler og nå nekte passasjerene som ikke skal av i Bodø å gå i land.

– Vi må gjøre alt som står i vår makt for å begrense at det kommer nye tilfeller, eller at smitte nå sprer seg, sier ordfører Ida-Maria Pinnerød (Ap) i Bodø kommune.

Til tross for at Bodø har innført sine strenge regler, blir dette praktisert ulikt fra havn til havn.

Respekterer strenge tiltak

Ikke Bodø denne gangen FOTO: Andreas Dahlmo/ TV 2

Hurtigruta sier at de forholder seg til de anbefalingene og de rådene som nå blir gitt i Bodø og i alle andre havner Hurtigruten anløper.

– Den nasjonale helsedugnaden mot spredning av korona-viruset er kritisk viktig. Hurtigruten innførte allerede for flere uker siden en rekke tiltak for å begrense smitte-omfanget, skriver selskapet til TV 2.

For mange lokale reiselivsbedrifter som blant annet har Hurtigruten som sin viktigste kunde, er det krise.

Kritisk for mange selskap

– Det er en surrealistisk situasjon. Fra å være i hundre og til å komme ned til null på noen få dager. Det er ingen omsetning akkurat nå, sier Knut Westvik, daglig leder, Stella Polaris.

KRITISK: Knut Westvik i reiselivsbedriften Stella Polaris i Bodø er bekymret. FOTO: Andrea Dahlmo/ TV 2

De har seks rib-båter som tilbyr turer til Saltstraumen fra april. I tillegg har det passasjerer med på historisk vandring i Bodø.

Et tilbud som er meget populært. Disse turene er nå kansellert på dagen som følge av kommunes strenge tiltak mot virussmitte.

Det er rundt 50 aktører landet rundt som daglig tilbyr aktivitet til Hurtigrutas passasjerer. I tillegg vil regjeringens innstramninger få alvorlige konsekvenser for all reiselivsbransje over hele landet.

Forundret over praksisen fra havn til havn

– Det er veldig mange små familiedrevne sesongbedrifter, og det er klart at de kommer nok til å slite ganske raskt. Det er veldig bittert å være i den situasjonen som de er i akkurat nå, sier Westvik.

BOM STOPP: Tomme båter på rekke og rad. FOTO: Andreas Dahlmo/ TV 2

Stella Polaris i Bodø har eksistert i 30 år. De har aldri opplev maken til bråstopp i antall kansellerte oppdrag som følge av korona-viruset.

På mandag kan samtlige fem ansatte bli permittert.

– Har du forståelse for at Bodø kommune nekter hurtigrutepassasjerene å gå i land?

– Ja, det har jeg. Nå vet jeg at det er forskjellig praksis fra havn til havn, og det forundrer oss litt.

– Det er klart at vi må stå i den dugnaden som vi er blitt oppfordret til å være med på å ta, sier Knut Westvik, daglig leder i Stella Polaris.