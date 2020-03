Tesla er et av de aller nyeste bilmerkene på markedet. Ikke alle hadde like stor tro på den amerikanske elbilprodusenten da de så smått startet opp i 2008. For å si det pent.

Det har heller ikke på noen måte vært "raka vegen" for Tesla. De har måttet takle mange og store utfordringer disse årene.

Men det har også vært mange oppturer.

Forrige uke kunne de feire at bil nummer 1. million forlot samlebåndet 12 år etter oppstarten. Også her i Norge var det grunn til å feire. Etter en litt trå salgsstart på året, har de nå lagt inn "snart-kvartals-slutt-giret" og krabber med det oppover på registreringsstatistikken igjen.

Det gjør at de passerte 50.000 registrerte biler her i Norge, for kun kort tid siden.

Det har de i praksis brukt syv år år. Syv år på 50.000 biler! Det er en prestasjon som savner sidestykke fra et helt nytt bilmerke, attpåtil et amerikansk som kun driver med elbiler. Og elbiler som lenge var svært kostbare.

Det var Lotus-baserte Tesla Roadster som ganske smått og forsiktig startet ballet her hjemme i 2008. En bil som på den tiden banket det som fantes av elbiler ned i støvlene med tanke på både rekkevidde og ytelser.

111 eksemplarer av Tesla Roadster ruller på norske veier. Den satte på mange måter en ny standard for elbiler.

3 x suksess-modeller

Men det var først da Model S gjorde sin entre i 2013 at det virkelig tok av. Ja, det tok nesten fyr ... Få biler har satt så mange følelser i sving som denne . Mange digget den! Andre regelrett hatet både bilen og de som kjørte den...

At man skulle få en slik bil til uten å måtte betale hverken moms, avgifter, parkering, bom, ferjer og attpåtil ha tilgang til kollektivfeltet, falt mange tungt for hjertet. Uten at det bremset salget nevneverdig. Nå har den blitt en veldig vanlig bil på norske veier.

Tesla-salget: Tesla Model S: 20.632 Tesla Model 3: 16.115 Tesla Model X: 13.241 Tesla Roadster: 111 Kilde: OFV

Så kom store Model X, med sine Falcon wing-dører. Til tross for relativt stiv pris, selv uten moms og avgifter, har også denne solgt overraskende godt her hjemme. God plass, mulighet for opptil syv sitteplasser, god rekkevidde og ikke minst mulighet til å trekke tilhenger på 2,2 tonn ble en kombinasjon som fascinerte mange nordmenn.

Siste skudd, så langt på Tesla-stammen ble årets mest solgte bil her hjemme i fjor. Etter at folk hadde bestilt bil og ventet i tre år, var den plutselig her. Ikke bare det. Den var overalt, omtrent over natten...

Dette skulle være folke-Tesla-en og det har den blitt – til gangs. Den brukte under ett år på å passere Model X i antall solgte her i Norge. Enn så lenge er Model S bestselgeren.

Tesla Model 3 kom med et kjempesmell for ett år siden og har allerede passert Model X i antall solgte biler i Norge.

Bekreftelse på at elbil fungerer

Den ene suksessen har rett og slett avløst den andre. Selv om det definitivt har vært både utfordringer og voksesmerter underveis også. Lange ventetider på verkstedene og noe ujevn kvalitet på selve produktet. Men mye har gått seg til underveis. Skrekkhistoriene rundt bilene er langt færre nå.

En glad og stolt Even Sandvold Roland, som er Senior Communications Manager hos Tesla i Norge.

– Vi er både glade og stolte av at vi nå har rundet 50.000 biler i Norge. Vi takker alle våre kunder for tilliten og for at de valgte Tesla.

Det sier Even Sandvold Roland som er Senior Communications Manager hos Tesla i Norge.

– Vårt fokus har helt siden starten vært å bevise at en elbil som Tesla kan fungere som hovedbil for familien – til all kjøring. Målet vårt har vært å lage fantastiske biler, ikke bare fantastiske elbiler, og vise at det er en rekke fordeler og svært få ulemper ved å gå over til en elektrisk bil.

– Det at vi nå passerte 50.000 solgte biler her i Norge, som jo tidvis byr på utfordrende klima og topografi i elbil-sammeheng, tar vi som et viktig bevis på at norske familier er fornøyde med bilene våre, forklarer han videre.

– Jeg tror at totalpakken vi tilbyr, med ulike modeller i ulike segmenter, og Supercharger-ladenetteverket, som enten er gratis eller billig og enkelt å bruke, til sammen utgjør et attraktivt tilbud for nordmenn.

Da vet at de kommer fram dit de skal om det er til fjells på hytta, eller på Europa-ferie, avslutter Sandvold Roland.

Når Tesla Cybertruck kommer vet vi ikke, men 2022 har vært nevnt.

Det er mer på gang

Tesla har naturligvis også mer på gang. Først ut er Model Y, som man litt enkelt forklart kan si er en forstørret utgave av Model 3, slik som Model X er for Model S. Den er ventet å komme allerede mot slutten av året.

Dessuten har de en helt ny Roadster på gang. En bil som forventes å bli både råsprek og lynkjapp. Rett før jul viste de også sin futuriske Cybertruck.

