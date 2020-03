Han tar til orde for å gjennomføre de nasjonale ligaene, uansett når fotballen skulle være i gang igjen.

– Med tanke på rettferdighet, er det mest riktig å gjøre. Man må belønne dem som har gjort det bra og omvendt. Dem som har gjort det dårlig, kan ikke bare få en ny sjanse. Det blir veldig rart om Leeds, som er på vei opp, skal begynne fra null igjen, påpeker TV 2s fotballekspert.

Mina Finstad Berg lanserer et playoff-spill som en mulighet dersom ligaene blir ytterligere utsatt. Altså at noen lag gjør opp om tittelen, at noen gjør opp om Europa-plassene og at dem i bunn gjør opp om nedrykk.

Mina Finstad Berg, TV 2s fotballekspert. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Hvis det ikke er forsvarlig å spille i juni, begynner man å slite voldsomt med å fullføre sesongen. Da kan dét være en mulighet som involverer færre lag, og ser for seg hvilke lag som teoretisk kan være med opp og ned. Jeg vet ikke om det er en god løsning, men det er vanskelig å se for seg andre løsninger, sier Finstad Berg.

– Å starte igjen med blanke ark, vil være ekstremt urettferdig for noen. Det er vanskelig å begynne en ny sesong før man har avklart denne, slår hun fast.

Liverpool-spørsmålet

Mange spør seg om hva som skjer med Liverpools titteljakt i et slikt scenario. Merseyside-klubben har i lang tid vært suveren leder av Premier League, og er bare to seirer unna tittelen.

– Alle er enige om at Liverpool har vunnet ligaen. Ikke matematisk, men i praksis. Om man kan dele ut tittelen før det er matematisk bekreftet, er det store spørsmålet, konstaterer Finstad Berg.

– Jeg synes det er vanskelig å finne svar på det. Selv Pep Guardiola ville nok sagt at ingen kan ta Liverpool igjen uansett, men så lenge de ikke har vunnet teoretisk, er det ikke sikkert at det holder, spekulerer hun.

Petter Myhre, som er assistenttrener i Lillestrøm og selv berørt av utsettelsene i norsk fotball, konstaterer at det vil ta lang tid før man har et endelig svar.

– Her er de uante konsekvenser i de ulike modellene, som må gås ekstremt ryddig gjennom. Det er ikke noe man kan avgjøre i løpet av to uker. Det har alle mulige konsekvenser for det sportslige og økonomiske, men man må ikke minst ta hensyn til de menneskelige faktorene, understreker Myhre, før han slår fast:

– Selv om det er ekstremt viktig å spille ferdig serier og komme i gang med serier, er andre ting vesentlig viktigere. Her må vi lytte til erfarne fjellfolk og la dem styre med jernhånd, og så tilpasser idretten seg.

Utsettelser i toppfotballen:

Premier League: Utsatt i tre uker.

Champions League og Europaligaen: Kampene i neste uke er utsatt.

Bundesliga: Utsatt i tre uker.

La Liga: To serierunder er utsatt.

Serie A: Utsatt i tre uker.

Ligue 1: Utsatt på ubestemt tid.

Eliteserien: Sesongstarten er utsatt til begynnelsen av mai.

Norge-Serbia: Kampen 26. mars må flyttes etter norske bestemmelser. NFF har varslet svar etter UEFAs møte førstkommende tirsdag.