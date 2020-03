– Vi kan bekrefte at en bussjåfør i Unibuss er smittet. Vi følger opp dette i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer, sier Emilie Mejlænder, kommunikasjonssjef i Unibuss til TV 2.

Av hensyn til personvern kan ikke Unibuss kommentere om bussjåføren har vært på jobb denne uken, eller hvilke ruter bussjåføren pleier å kjøre.

– Vi har gjort mange tiltak for å forhindre smittespredning. Den første døren i bussen er stengt og de første seteradene er sperret av. I tillegg åpner bussjåføren dørene, så reisende slipper å trykke på knappen. Vi har også intensivert renholdet, sier kommunikasjonssjefen.

Reisende kan heller ikke lenger kjøpe billetter ombord. Dette er for å følge rådene om å holde avstand, ifølge Mejlænder.

Mange i karantene

Torsdag kom det nye tiltak for å begrense korona-smitten i Norge. Regjeringen innførte da de strengeste tiltakene noen gang i fredstid.

Blant annet ble det innført nye karanteneregler. Alle som har vært i utlandet etter 27. februar må være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemreise. Alle som har vært i kontakt med smittede, eller har vært i utbruddsområder ellers i verden, må også være i karantene i 14 dager.

De som er i karantene får ikke ta kollektivtransport, opplyser Helsedirektoratet. De får heller ikke gå på jobb, skole eller handle i matbutikken.

I tillegg oppfordres alle de som ikke har samfunnskritiske jobber, til å bli hjemme. Dette blant annet for å begrense trykket på kollektivtransporten i rush-trafikken.

Dette kommer blant annet av at viruset sprer seg raskt, og at det spres gjennom dråpesmitte. Dette betyr at du kan bli smittet dersom du er i nærheten av noen med viruset.

Kollektivselskaper over hele landet opplyste tidligere i uken at de skjerper renholdsrutinene på sine framkomstmidler.

Farlig kroppskontakt

Befolkningen forøvrig anbefales også av helsemyndighetene å holde avstand til hverandre, helst en meter.

Å håndhilse, klemme og lignende bør man unngå.

– Vi håper alle vil være med på denne felles dugnaden. Alle vil bli rammet av tiltakene, men dette er nødvendig for å beskytte de med sårbare i vårt samfunn, sa Bent Høie da tiltakene ble lagt frem.

Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, opplyste fredag at de ikke har kontroll på smitten.

– Koronaviruset sprer seg nå fritt i det norske samfunnet, sa hun under en pressekonferanse.