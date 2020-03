Siv Jensens familie om sorgen: – Han er dypt savnet

Det har gått omtrent åtte måneder siden marinbiolog Nina Jensen mistet sin kjære samboer Nicolai i en sjelden form for hjernekreft.

– Det er så mange som sier: «Skal du ikke bare flytte? Blir det ikke for vondt å bo der?». Men jeg tenker stikk motsatt, jeg vil heller bo her og føle at han faktisk er her fortsatt, forklarer Jensen til God kveld Norge.

I juli i fjor måtte Nicolai gi opp kampen mot sykdommen. Da var det kun litt over ett år siden paret hadde fått sin første sønn, Eik.

– Det er en ekstremt håpløs situasjon, for det er ingenting man kan gjøre. Det finnes ingen behandling, du får bare beskjed om å ta den tiden du får, sier Nina.

Ville ikke drive valgkamp

Nina er søsteren til FrP-leder Siv Jensen. Siv og Nicolai hadde også et tett forhold, og høsten hennes ble naturligvis svært tøff.

– Når en tragedie rammer en familie, så blir det en unntakstilstand. Alt stopper opp for alle. Jeg skulle jo ut i valgkamp, men jeg hadde ikke så veldig lyst til det, minnes Siv.

Hun måtte stille opp i debatter, møte velgere, smile og være glad da hun ikke var det i det hele tatt.

– Det var en periode der jeg ikke syntes det var noe stas, forteller den tidligere finansministeren.

– Han er dypt savnet

Årets «Krafttak mot kreft» i regi av Kreftforeningen ga pengene til forskning på kreftformer som få overlever, akkurat som hjernekreften til Nicolai.

Da stilte hele familien opp, både på Nina og Nicolai sin side, for å gå med bøsser.

God kveld Norge møtte hele familien før de gikk ut med bøsser, se det i videovinduet øverst i saken.

– Det er veldig tøft for en mor å se datteren sin ha det vondt og stå der og ikke kunne gjøre noen ting, sier Monica Kjelsberg til God kveld Norge.

Kjelsberg er mor til Siv og Nina Jensen, og har mye fint å si om Nicolai.

– Han var bare så elskelig den mannen, så man kan trygt si at han er dypt savnet, fortsetter hun gråtkvalt.

Også søstrenes bror, Tom Einar Jensen, stilte opp.

– En slik situasjon gjør at man er nødt til å se seg selv i speilet, og man blir nødt til å tenke over hvilke prioriteringer man har i livet. Hva er det man bruker tid på? Hvorfor kaster man bort tid på ting som egentlig ikke betyr noe? Når mennesker som så gjerne skulle hatt mer tid ikke får det, sier han.