Slik bevarer du freden under korona-krisen

– Denne perioden kan være en mulighet til å være kreative sammen. Man kan spill brettspill, gå på tur eller ta en løpetur sammen. Man kan for eksempel gjøre ting litt som man gjør på hytta, sier psykologen.

Han forklarer at hvis man bruker denne tiden litt konstruktivt, kan det være en mulighet til å skape muligheter og samhold i familien.

– Det er mange fine ting man kan gjøre sammen som familie. Ting som er lett tilgjengelig, men som man har mistet rutiner på, sier Thuen.

Råd til skilte foreldre

Flere barn har skilte foreldre som deler på omsorgen seg imellom. Thuen tror det er mange gode løsninger for de familiene, men at det krever fleksibilitet.

– Jeg vil tro det er mange som kan praktisere det på en god måte. I krisetider krever det kanskje litt mer fleksibilitet, og at man er åpen for å finne gode løsninger sammen, sier han.

Han sier også at det kan være muligheten for foreldre som har kommunisert dårlig sammen til å løse dette bedre.

– Det er viktig å finne ut av hva som er bra for barna. Hvis man som foreldre har hatt dårlig kommunikasjon, bør man jo bruke dette til å få det til, sier Thue.

Stressende

Helsemyndighetene skriver på helsenorge.no at de forstår situasjonen mange nordmenn nå står i er stressende, at folk kan bli rastløse og ukonsentrerte om de blir tvunget til å være i karantene, samt at mange blir triste eller sliter med å sove.

De har laget følgende huskeregler for berørte av koronaviruset eller folk som blir tvunget til å være mye hjemme:

Hold deg oppdatert på nyhetsbildet – men ikke la det ta overhånd: Det kommer mye viktig informasjon og nyttige råd, men overdrevent fokus på nyhetsoppdateringer kan ta for mye plass i hverdagen og bidra til bekymring.

Helsemyndighetene oppfordrer også til å snakke med barna om situasjonen, være trygge med de man er sammen med og gjøre lystbetonte ting for å holde humøret oppe.