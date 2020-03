Cathrine Fossum (42) skal vikariere for programleder Jens Christian Nørve (42) i TV 2-programmet Åsted Norge fra mandag 16. mars.

Årsaken til at programmet får en vikar, er at Nørve og samboeren Tommy Børresen (33) venter sitt første barn denne våren.

Fredag ettermiddag skriver Nørve på sin egen Facebook-profil at han er på vei til USA.

– Vi bråvåknet i går tidlig til nyheten om at Trump vil nekte innreise fra blant annet Norge fra i natt. Vi fryktet i noen timer at vi ikke skulle rekke fødselen til jenta vår om noen uker. Men vi fikk heldigvis tak i flybilletter før alt ble utsolgt, skriver han.

Programlederen opplyser om at de tar forholdsregler med tanke på koronaviruset.

– Vi er friske og symptomfrie, men vi skal holde oss på hotellet de neste ukene. Det viktigste er at vi kommer oss inn før USA stenger dørene, skriver han.

PROGRAMLEDER: Her er Asbjørn Hansen, Jens Christian Nørve og John Christian Elden fra Åsted Norge fotografert på TV 2s høstlansering i 2019. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Ydmyk og takknemlig

Allerede førstkommende mandag stepper Fossum inn som Åsted Norge-programleder.

– Jeg er først og fremst utrolig glad på Jens og Tommy sine vegne som skal få oppleve det største i verden – å få en baby, sier Fossum i en kommentar gjennom TV 2s presseansvarlige.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg skal få jobbe med Åsted Norge i Jens sitt fravær. Dette er et av TV 2s flaggskip med en dyktig og hardtarbeidende redaksjon, hvor jeg er blitt tatt godt imot og føler at jeg er i trygge hender. Så jeg skal gjøre mitt beste for å ivareta både sendingen og seerne til Jens er tilbake, sier hun videre.

TV 2s førstevalg

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 er fornøyd med at Fossum takket ja.

– Vi er veldig glade for at Cathrine Fossum har takket ja til å lede «Åsted Norge» i Jens Christian Nørve sitt fravær. Hun har solid programledererfaring fra TV 2 Nyhetene, og hun var et soleklart førstevalg nå som Jens skal ut på sitt livs reise, sier Haldorsen i en kommentar gjennom TV 2s presseansvarlige.

Nørve har ledet krimprogrammet Åsted Norge siden 2016.

Se Åsted Norge mandager på TV 2 og TV 2 Sumo.