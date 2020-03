– Hele familien er hjemme. Det kan bli veldig fint, og det kan helt sikkert bli helt pyton, sier Sigrun Jørdre.

Hun er hjemme sammen med sine tre barn i Bergen. Nå som skolene er stengt har hun forsøkt å komme med kreative ideèr til ulike gjøremål.

– Jeg har lyst til å lage en musikkvideo med familien. Dette er jo en utrolig sjanse til å gjøre noe helt sprøtt, sier hun med et smil om munnen.

Psykolog Line Marie Warholm forteller at den nye hverdag kan gjøre mange unge frustrert, men hun påpeker at det også kan være en god læringssituasjon for barna.

– Det er en fin anledning for barna å lære at det finnes noe utenfor en selv, og at man må ta hensyn til andre, sier Warholm.

Større krav til barna

Psykologen mener at dette kan være en god anledning for foreldre til å stille flere krav til barna sine.

– Vi foreldre i dag er jo så flinke. Men, jeg tenker at akkurat nå må vi ikke være så flinke. Vi voksne tilpasser oss barna hele tiden og gjør alt vi kan for å legge til rette for dem. Men, nå er det lov å sette barna litt foran en skjerm, sier Warholm.

Familiemoren i Bergen blir værende hjemme med barna da ektemannen hennes må jobbe. Hun mener det viktigste nå er å opprettholde en god stemning hjemme.

– Det blir et ansvar for meg å finne opp kruttet litt. Men, jeg tenker det må være noen lavterskel-dager og at noen dager kan være ufornuftige. Det må være lov at barna bruker en skjerm innimellom, sier Jørdre.

GOD STEMNING: Familien Jørdre skal forsøke å sette i gang med noen fellesprosjekter sammen i løpet av de neste ukene. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Må tåle å kjede seg

Hun får støtte av psykolog Warholm som tror at mange føler på et press for å underholde og stimulere barna sine.

– Den situasjonen vi står i nå er en mulighet til å lære barna nye erfaringer. Barna må tåle å kjede seg, tåle stillhet og ubehag. De må tåle stillheten uten at de voksne griper inn, beskriver Warholm.

Familiemoren Sigrun Jørdre har også andre tanker om hvordan de skal tilpasse seg den nye hverdagen. Hun forteller at de skal gjøre lekser på et bestemt tidspunkt og at de skal spise middag sammen.

– Jeg tror det er veldig viktig å komme seg ut så vi ikke blir sittende inne hele dagen, forteller Jørdre.

Samtidig som hun roser skolen og hjelpen de har fått. Kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune, Trine Samuelsberg, sier at de er opptatt av å legge til rette for et godt opplæringstilbud.

– Mange av våre elever er vant til å bruke digitale flater og det er en god arena som vi får nytte av nå, sier Samuelsberg.

Hun er opptatt av å bevare elevenes kunnskapsnivå tiltross for den unike situasjonen vi står ovenfor.

– Vi må ta hånd om barna våre på en annen måte enn vi pleier, avslutter hun.

En ny utfordring

Psykolog Warholm er ikke bekymret for at barn og unge nå må være mer inne. Det er tiltross for at hun anerkjenner at det kan bli en utfordring.

– Man må finne på mer ting selv, og vi får kanskje ikke den samme stimuleringen som før, og det kan jo bli kjedelig. Men det tror jeg er utrolig sunt, avslutter hun.