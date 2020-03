Det er avisa O Dia i Rio de Janeiro som fredag melder at president Jair Bolsonaro er smittet av koronaviruset. Han framsto blek og nedslått på TV torsdag kveld.

Ifølge O Dia var den første prøven positiv. Sønnen til Bolsonaro, Eduardo, sier på Twitter at man venter på resultatet av en prøve nummer to. han avviser ikke at faren er smittet, men sier at mye løgner og desinformasjon sirkulerer.

Bolsonaro og hans følge møtte både USAs president Donald Trump og visepresident Mike Pence på Trumps feriested Mar-el-Lago i Florida i helgen.

Det er tidligere meldt at Fabio Wajngarten, kommunikasjonssjef for Brasils president, er smittet.

Torsdag sa Trump at han ikke er bekymret etter opplysningene om at Wajngarten er smittet. Trump og Bolsonaro spiste middag sammen på Mar-a-Lago, men Trump sier de «ikke gjorde noe veldig uvanlig».

Bolsonaro ble testet for viruset, selv om han i første omgang ikke viste symptomer, ifølge presidentens sønn.