Premier League er utsatt i tre uker. Dermed følger England de fleste ligaene i Europa.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har flere ganger vært motvillig til å svare på spørsmål om korona-viruset, men nå har tyskeren skrevet et åpent brev på klubbens nettsider til Merseyside-klubbens supporterne.

Klopp innleder brevet med å gjenta at han ikke forstår hvorfor en fotballmanager må uttale seg om korona, men at han har forståelse for at supporterne ønsker å høre fra laget, og han derfor føler ansvaret.

– Først og fremst må vi alle gjøre hva vi kan for å beskytte hverandre. Dette burde vært tilfellet i livet ellers også, men denne gangen tror jeg det betyr mer enn noen gang, skriver Klopp.

Klopp mener fotball og kamper ikke er viktig i det hele tatt.

– Selvfølgelig ønsker vi ikke å spille foran tomme tribuner, og vi ønsker ikke at kamper og turneringer skal bli suspendert, men om det hjelper én eneste person å holde seg frisk – bare én – så er det ikke noe spørsmål. Om det er et valg mellom fotball og noe som går samfunnet til gode, så er det det virkelig ingen konkurranse, mener manageren.

Klopp er klar på at han støtter avgjørelsen å stoppe fotball i England. Det samme skrev Liverpool i en pressemelding tidligere på ettermiddagen.

Liverpool-manageren mener at de må stole på myndighetenes beslutninger.

– Jeg er manager for dette laget og denne klubben, og jeg har derfor et lederansvar med tanke på fremtiden på banen, men jeg tror at i denne stunden – med så mange mennesker rundt i byen vår, regionen, landet og verden som står overfor angst og usikkerhet – ville det være galt å snakke om noe annet enn å råde folk til å følge ekspertenes råd og passe på seg selv og hverandre, er beskjeden til Jürgen Klopp, som leder et Liverpool-lag som topper Premier League med 25 poengs ledelse.

Dersom det kun blir en tre ukers lang suspensjon av Premier League, kan Liverpool bli seriemestere med seier over Manchester City søndag 5. april.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, som har ledet sitt lag til en rekke på elleve strake seirer, uttalte seg også til klubbens nettsider.

– Jeg vil takke fansen for deres enorme støtte så langt i sesongen, og vi ser frem til å ønske dem tilbake til Old Trafford så fort det er trygt, sier Solskjær.