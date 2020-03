Moren ber henne legge opp, men Silje Norendal har noe uoppgjort

– Jeg kan se tilbake på en veldig bra karriere med fire X Games-gull og flere verdenscupseire, men jeg mangler den OL-medaljen, sier en motivert Silje Norendal til TV 2 på Sognsvann.

Før vinter-OL i Pyeongchang i 2018 var hun krystallklar på at det ville bli hennes siste OL.

For øyeblikket hinker snowboardveteranen rundt på krykker etter det kompliserte benbruddet på trening i US Open i februar, men hun har gjort helomvending og satser mot OL i Beijing 2022.

– Motivasjonen er at det ikke har klaffet helt i OL. Det er det jeg mangler for å ha en fullverdig karriere. Så når jeg tenker at jeg ikke gidder mer snowboard så er det OL-medaljen som drar meg videre. Det er det som mangler og det betyr veldig mye for meg, sier 26-åringen.

Vurdert å legge opp

Nå er Norendal en av ytterst få utøvere i Norge som kan benytte seg av Olympiatoppens treningsfasiliteter i Oslo som følge av koronaviruset, men hun har tillatelse ettersom hun er i en opptreningsperiode.

I fred og ro skal hun trene seg tilbake til verdenstoppen, men Norendal innrømmer at hun har vært inne på tanken om å legge opp allerede i vinter.

– Det er mange tanker som kommer når man skader seg, men jeg tenker at OL-drømmen lever og jeg har fortsatt troen på at jeg kan klare det, sier Norendal.

– Da jeg tok skulderen sa jeg på vei inn til legestuen at hvis alt ryker i skulderen er jeg ferdig, forteller hun, og sikter til skulderskaden i Beijing like før jul hvor hun pådro seg et lite brudd og røk noen leddbånd, før hun fortsetter:

– Jeg tenkte litt det samme da jeg sa skadet leggen og sa til trenerteamet: «Hvis alt ryker nå, er jeg ferdig».

Selv har hun lagt de mørke tankene bak seg, men mor Norendal ønsker helst at datteren gir seg allerede nå.

– Mor håper veldig på at jeg skal legge opp og sier daglig at det har vært en bra karriere. Hun lurer på om vi kan se tilbake på en kjempekarriere og spør om det kanskje er på tide å legge fra seg dette mens helsen fortsatt er bra, flirer Norendal.

Omfattende skadeliste

Skulderskaden i desember og benbruddet i januar føyer seg inn i rekken på det som etterhvert har blitt en lang skadeliste i løpet av karrieren.

– Det har blitt en del knall og fall, men jeg har vært ganske heldig, sier Norendal før hun begynner ramser opp alle skadene:

– Jeg har røket korsbåndet i venstre kne. Så har jeg tatt kragebenet, AC-benet i skulderen, brukket håndleddet fire ganger, skulderen ut av ledd i desember og nå to brudd i leggen og ankelen.