Allerede fra tidlig forrige uke merket Power en økt etterspørsel av utstyr til hjemmekontor.

– Fra det kom signaler om hjemmekontor har salget eskalert. Jeg har aldri opplevd lignende på slike effekter, sier administrerende direktør i Power Anders Nilsen.

Varer som PC-skjermer, tastatur, rens til tastatur og kabler har skutt i været. I tillegg har salg av kontorrekvisita hatt en voldsom økning.

– Den så jeg ikke komme, innrømmer Nilsen.

Eksplosiv vekst

Sammenliknet med normalen har bedriften økt salget med over 400 prosent.

Han mener pågangen av de unike varegruppene er et resultat av den voldsomme endringen folk nå må gjøre i hvordan de jobber.

– Folk har kanskje innsett at det vil vedvare over tid, og at de trenger en mer funksjonell arbeidsplass hjemme, sier han.

Etter tiltakene regjeringen kom med torsdag forrige uke har mange fått en ny hverdag. Det har gitt en økning i flere kategorier enn bare hjemmekontor.

HOLDER ÅPENT: Anders Nilsen, administrerende direktør i Power er glad butikkene hans fremdeles kan holde åpent. Foto: Power

– Vi har hatt en voldsom vekst i spill og gaming. Barn som er hjemme fra skolen blir i stor grad isolert fra vennene sine. Nå er det et behov for å aktivisere dem, sier han.

Forrige uke opplevde matbutikkene landet rundt en enorm hamstring blant befolkningen. Det fikk også Power merke.

– Vi har merket en økning i kjøp av frysere. Når folk har hamstret har de ikke hatt nok plass til å oppbevare varene, sier han.

Ingen garanti

Power får tilsendt sine varer fra Sverige. Nilsen understreker at de fremdeles har bra med varer på lager. Likevel utelukker han ikke at det kan si stopp.

– Vi vet ikke hvor lenge forsyningen vil vedvare, det har vi ingen garanti på. Grensen er fortsatt åpen for varer, så lenge den er åpen vil det gå som normalt sier han.

Ifølge Nilsen vil de få normal vareforsyning i dagene som kommer.

Selv om Power opplever en salgsvekst om dagen, skjønner han at mange er bekymret.

– Vi jobber på spreng for å opprettholde en normal drift og unngå permitteringer. Så langt har salgsøkningen bidratt til at vi har unngått det, sier han.

Flere løsninger

Så langt har kjedene hatt butikkene åpne. Nilsen sier de merket en nedgang i antall besøkende i helgen. Han håper befolkningen bruker norske butikker så godt det lar seg gjøre, i tiden som kommer.

Nilsen sier de bruker flere løsninger for å gjøre det enklere for folk å handle hos dem. Blant annet ser de en økning i netthandel og hjemlevering.

I tillegg jobber de med andre løsninger for hjemtransport som skal tilpasse alles handlevaner.

– Vi jobber med å få på plass en drive-trough, hvor kundene kan betale på forhånd, stille seg i kø, få lempet varene sine inn i bilen og kjøre, sier han.