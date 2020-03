Til tross for advarsler fra både myndigheter og dagligvarebransjen har mange nordmenn begynt å hamstre.

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale var en av dem som møtte tomme butikkhyller denne uken.

– Skjer et eller annet i hodet

I TV 2-programmet Presseklubben forteller han at han ikke har begynt å hamstre selv, men at han skjønner at folk kan få litt panikk.

– Det var tomt for det meste allerede tidlig på dagen. Og jeg merker jo selv at når jeg kommer inn i butikken og ser at det begynner å bli tomt, så skjer det et eller annet i hodet som sier at «nå må jeg også hamstre».

Han oppfordrer folk til å følge rådene fra både helsemyndigheter og butikkjedene.

– En må bruke vett og forstand og ikke tømme hyllene nå. Hvis alle følger de rådene, så er det rikelig til alle, sier Dale.

Håper på gode naboer

SMELL: Frp-politker Jon Georg Dale la ut dette bildet på Instagram.

Og det var spesielt ett, relativt essensielt produkt som Frp-politikeren ikke fikk tak i denne uken.

– Det har minket ganske fort på dopapiret. I går satt jeg igjen med en halv rull hjemme, så vi får se hvor lenge det varer. Jeg håper det finnes butikker eller gode naboer som gjør at vi kommer oss gjennom helgen med litt større beholdning enn dette, sier han med et smil.

