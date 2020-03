Manglende testkapasitet har vært en av de største utfordringene under koronavirusutbruddet. I dag kom en ny testmaskin som tidobler testkapasiteten i Norge, ifølge Aftenposten.

Oslo universitetssykehus får inn to nye testmaskiner, som vil kunne teste opptil 2800 personer hver dag.

Det er bestilt to maskiner. Den ene skal stå på Oslo universitetssykehus på Ullevål, den andre skal stå ved Akershus universitetssykehus. Hver av de to nye testmaskinene har kapasitet til å teste 1440 personer for koronavirus daglig.

Til sammenligning hadde norsk helsevesen bare klart å teste 8000 personer frem til onsdag 11. mars siden viruset rammet Norge, skriver avisen.

Det er bioteknologi-selskapet Roche med hovedsete i Sveits som leverer koronatest-instrumentet.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon der vi må samarbeide på en ekstraordinær måte, sier Daniel Malarek, administrerende direktør i Roche Diagnostics Norge til avisen.

Instrumentet heter Cobas 6800, og ble godkjent fredag morgen av amerikanske myndigheter for bruk.

– At Ullevål sykehus og A-hus nå får disse to testmaskinene på plass, er en direkte konsekvens av dette møte, og viser at i Norge stiller næringslivet opp når det gjelder. Det er jeg glad for, sier helseminister Bent Høie til Aftenposten.