Fredag ettermiddag helsedirektør Bjørn Guldvog, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helseminister Bent Høie (H) om koronautbruddet.

Helseministeren sitter i karantene, og deltar i pressekonferansen via Skype.

Se pressekonferansen i toppen av saken.

Helsedirektøren ber om forståelse for at norske myndigheter jobber annerledes enn normalt.

– Vi er i en annen situasjon nå, og det betyr at når vi fatter omfattende beslutninger, har vi behov for et visst etterarbeid i etterkant, sier han og legger til:

– Det tar litt tid å få alt på plass, jeg ber om en viss tålmodighet. Jeg skjønner at det må på plass og jeg skjønner at det kan være inngripende for den enkelte, men vi er i en unntakstilstand. Det er annerledes å jobbe i dag enn det var for en måned siden eller i fjor.

Mindre byråkrati

Helsedirektøren understreker at man må sikre at løsningene i så liten grad som mulig, medfører mer byråkrati i håndteringen av krisen.

– Vi ønsker at arbeidsgiverne blir tildelt en rolle og kan utvide egenmeldingsperioden. På område etter område vil vi tenke slik at vi vil delegere myndighet til et rett nivå for å fatte raske beslutninger, sier han.

Videre sier Guldvog at det er gledelig at stadig flere ser ut til å følge norske myndigheters råd.

– Dette er veldig viktig. Tusen takk til dere som på ulike måter bidrar til at vi bekjemper dette viruset, sier han.

Beklager karantene-forvirring

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at det fredag har vært forvirring og usikkerhet rundt karantenebestemmelser, fordi informasjonen på FHI sine hjemmesider ikke samstemte med vedtaket som ble gjort om hjemmekarantene torsdag.

– Det beklager vi, dette er nå korrigert og det er følgende som gjelder: Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Det er første punkt. Andre punkt: Nærkontakter til personer som har fått påvist koronavirus, skal også være i hjemmekarantene i 14 dager.

Familie og de som bor sammen med folk som er i karantene skal ikke være i karantene.

– Vi beklager at dette ble feil. Det er et uttrykk for en helt ny situasjon for oss, med beslutninger som fattes raskere, men også med flere involverte. Denne gangen gikk et råd ut for fort, sier Stoltenberg.