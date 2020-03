Hun forteller at turister fra ikke-nordiske land, eller turister som i løpet av de siste to ukene har vært utenfor Norden, ikke får oppholde på Svalbard.

De har derfor innført kontroller både på fastlandet, og på Svalbard lufthavn.

Ifølge Svalbardposten ble 80 personer nektet å reise med SAS sin flyvning til Longyearbyen fredag. Dette var det første flyet som ble kontrollert etter at det nye tiltaket ble iverksatt torsdag.

– Vi mener at vi, sammen med andre lokale myndigheter, har lagt en god plan for hvordan vi skal håndtere våre egne innbyggere og studenter, sier Askholt og legger til:

– Men når det gjelder tilreisende og turister, ønsker vi at de ikke kommer opp hit nå. Det har vi ikke god nok beredskap til nå.

Hun ønsker også at turister som allerede er der, skal bli sendt vekk fra Svalbard.

– Kan grensene til Svalbard bli stengt?

– Jeg vil at Svalbard skal behandles likt som resten av fastlandsnorge. Vi vil ha behov for en viss trafikk mot fastlandet for alvorlig syke pasienter, og andre nødvendige gjøremål.

– Livsgrunnlaget til mange vil forsvinne

Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard, sier at begrensningene på hvem som kan komme til Svalbard, har store konsekvenser for deres medlemmer.

– Det betyr at turistene som har booket opplevelser og hotell, ikke kommer. For våre 30 turoperatører og aktivitetsleverandører vil dette vil få store konsekvenser. Permitteringer vil komme som følge av dette.

– Dersom begrensningene varer ut sesongen, vil livsgrunnlaget til mange forsvinne, forklarer Strømnes.

I løpet av kort tid skal sysselmann Kjersti Askholt sammen med blant annet Avinor bestemme om kontrollene skal fortsette.

Trygger lokalbefolkningen

Askholt forteller at de nå prøver å skape mest mulig trygghet for befolkningen på Svalbard.

– De skal ha nok mat, forsvarlig oppfølging, og vi prøver å gi befolkningen informasjonen de etterspør.

Dersom det ikke blir mulighet til å få forsyninger via sjøveien på grunn av is, har de blitt forsikret om at flystøtte vil bli gitt.