Beathe (35) ville bare hjelpe – så tok det helt av

Det har vært en surrealistisk dag.

Etter at statsminister Erna Solberg (H) torsdag ettermiddag informerte om de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge fredstid, er skolene, gatene og barnehagene tomme.

Mange er i karantene og på hjemmekontor. Mange er usikre og bekymret.

Beathe Haaland (35) ønsket å være motvekten. Hun opprettet en gruppe på Facebook kalt «Corona-hjelp Bergen» slik at folk kunne hjelpe hverandre.

– Helt fantastisk

– Situasjonen utvikler seg raskt. Men nå må vi stå sammen og vise kjærlighet fremfor frykt. Og det er mange som trenger en hjelpende hånd, sier Haaland til TV 2.

Hun viser til de mange som sitter i karantene eller er syke, og ikke har familie eller venner rundt seg og dermed ikke får kommet seg på butikken eller hentet medisiner.

– Når det også sitter mange rundt om kring som ønsker å hjelpe, ville jeg lage en plattform der folk kan hjelpe hverandre, sier 35-åringen.

Da hun opprettet gruppen torsdag ettermiddag håpet hun at mellom 50-100 personer ville bli med. Fredag ettermiddag har gruppen over 8000 medlemmer og tallet stiger hele tiden.

– Det er helt fantastisk at så mange ønsker å tilby hjelp i denne svært utfordrende tiden. Jeg visste at det er vanvittig mange godhjertede folk i Bergen, men at gruppen skulle få over 8000 medlemmer på et døgn setter meg helt ut, sier Haaland med et stor smil.

Har inspirert andre

Hun tror at mange setter pris på å kunne være til hjelp, i en tid når det er mye usikkerhet. Hun tenker at gruppen kan være god til å spre positivitet og oppmuntring når det råder mye frykt.

Haaland er også tydelig til gruppens mange tusen medlemmer at de må være påpasselig, ta sine forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger, så de ikke sprer smitte.

– Vi har et ansvar for å holde de med svakere immunforsvar trygge. Og ved å hjelpe hverandre slik at de i karantene holder seg hjemme, så kan vi bidra til mer trygghet for alle, sier Haaland.

På grunn av den store pågang, har Haaland nå sett seg nødt til å stenge gruppen for nye poster. Fredag kveld jobber hun med å dele opp innleggene i ulike bydeler, slik at hun kan koble samme de som trenger hjelp og de som ønsker å hjelpe.

– Tusen, tusen takk til alle som stiller opp! Jeg visste det var kjærlighet i denne byen, men fy fader så bra dere er, sier hun til alle bidragsyterne.

Det siste døgnet har det poppet opp utallige grupper på sosiale medier rundt om kring i landet, som skriver at de er inspirert av «Corona-hjelp Bergen» og ønsker å hjelpe til i sitt lokalområde.