Ber publikum om å ikke kreve refusjon på billetter

Norsk kulturliv er en av bransjene som rammes hardt økonomisk av regjeringens nye tiltak mot koronaviruset.

#IngenRefusjon går sin seiersgang på sosiale medier, og flere og flere viser nå sin solidaritet med bransjen ved å ikke kreve refusjon for billetter til kansellerte arrangement og oppsetninger.

Artist, DJ og «The Voice»-dommer Martin Danielle er én av mange som har uttrykt sin mening om saken på sosiale medier.

– Jeg syns det er en veldig fin sak. Kulturbransjen drives jo først og fremst av lidenskap, og jeg tror de aller fleste i kulturnæringen gjør dette fordi de vil skape noe. Ikke fordi man leter etter størst økonomisk gevinst, sier Danielle.

– Derfor er ikke marginene store, og dette kan ta knekken på mange.

Ønsker målrettede tiltak

Både Danielle og flere i kulturlivet har venter på et svar fra kulturminister Abid Q. Raja. Fredag ettermiddag sendte kulturdepartementet ut svaret mange har ventet på.

– I dag kom den første tiltakspakken fra regjeringen, og der er det gode tiltak som blant annet inkluderer kutt i antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere fra 15 til to dager, i tillegg til tiltak på skattesiden som vil kunne være til hjelp for selvstendig næringsdrivende. Dette treffer også kultursektoren. Samtidig er det viktig å påpeke at dette bare er en begynnelse, sier Raja.

Han legger til at departementet vil fortsette å jobbe hardt framover for å finne tiltak som er målrettede for kultursektoren.

– Når våre kunst- og kulturinstitusjoner holder stengt, arrangementer avlyses og oppdragene uteblir, da forsvinner inntektene. Jeg kunngjorde i går at allerede utbetalte tilskudd for kulturarrangementer som blir avlyst, ikke skal tilbakebetales, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg vil takke alle de fantastiske menneskene i kunst- og kulturlivet, frivilligheten og idretten, som i disse dager er solidariske, rause og kloke i sine beslutninger for menneskers beste, legger han til.

– La pengene gå tapt

Inntil målrettede tiltak er på plass mener Martin Danielle at det viktigste er å lytte til regjeringens råd, og mener selv det er helt riktig å avlyse konserter.

FAR: Martin Danielle og Alexandra Backstöm fikk barn i oktober. Foto: NTB Scanpix

– Men for at næringen skal overleve tror jeg de som har råd til det skal unngå å kreve refusjon. Hvis man har råd til å gå på konsert, har man kanskje råd til å la de pengene gå tapt.

Han håper de fleste husker at både store og små artister lider av den økonomiske utfordringen.

– Jeg er selv nybakt pappa, og har fått både de fysiske, psykiske og økonomiske utfordringene det innebærer. Vi betaler alle telefonregning, strøm og husleie, og nå forsvinner inntektene veldig fort. Det er en kraftig omstilling, sier han.