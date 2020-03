Ligger i smerter - fått besøksforbud

– Det var den vondeste knekken siden Filippinene, skriver Baarli på sin egen Instagram-profil torsdag.

Det var rett etter han hadde gjennomført sin andre ryggoperasjon etter at han knakk ryggen på en ferietur i Filippinene med tidligere P3-kollega Ronny Brede Aase.

Baarli har ikke spart på kruttet i forhold til hva han har delt på egen Instagram gjennom sykeshusperioden. Men nå var tonen litt annerledes.

– Nå sliter jeg ærlig med hva jeg skal dele og ikke, men mener det er viktig å ta med den virkelige nedturen også. Selv om den er pinlig og egoistisk, skriver han på Instagram.

Ferdig med operasjonene

Mandag gjennomgikk Baarli sin første ryggoperasjon. Så fikk han beskjed om at han måtte gjennom en til.

– Operasjon to gikk bra, men smertene er enorme. Vi sliter med å få kontroll og har nettopp prøvd en "blokkade" av høyre side, forteller Baarli på Instagram.

Forloveden Benjamin Silseth roser kjæresten.

– Han har ganske drøye smerter, for det er en av de vondeste operasjonene man kan gå gjennom. Men han tar det jo veldig bra som vanlig, han er jo en helt! sier Silseth til God Kveld Norge.

SKAL GRO: Røntgenbilde etter første operasjon. Foto: Skjermdump Instagram Niklas Baarli

Et gen som brenner smertestillende

Tross situasjonen har Baarli nesten uten unntak vært å se med et smil rundt munnen på instagramvideoene han har delt. Nå innrømmer han at han ligger i enorme smerter.

– Jeg ligger på dag to for smertelindring. Legene og jeg begynner å bli enige om at jeg har et gen som brenner gjennom smertestillende. Det betyr i realiteten at alt varer i 30 minutter før vi er tilbake på start, opplyser han på Instagram.

Han skriver videre at han har et dren ut av kroppen som ser ut som en hageslange og at han har to stag på 9 centimeter boret inn i ryggen.

– Jeg har lovt å ikke lure legene med godt humør, og si ifra hvis karusellen trenger litt mer fart for å dempe de verste smertene, skriver han.

Fått besøksforbud: – Hundre ganger tyngre

Når Baarli våknet fra den andre operasjonen fikk han besøksforbud på sykehuset grunnet koronaviruset.

– Det er jo veldig kjipt og han tok det tungt. Det skjønner jeg jo, man vil jo ha noen der når man våkner. Jeg har ikke sett han siden før operasjonen, forteller forloveden.

IKKE MER: Her hadde forloveden vært på sykehusbesøk med chips før det ble innført besøksforbud. Foto: Skjermpdump Instagram Niklas Baarli

Baarli skriver på Instagram at det å ikke få ha kjæresten, familien eller venner på besøk er hundre ganger tyngre enn smerter.

– Jeg har det egentlig etter forholdene ålreit, men opplever min første nedtur pga besøksforbudet. Jeg jobber med å skjerpe meg for å ikke bli en surkukk, skiver han.