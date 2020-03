Det bekrefter justisminister Monica Mæland på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Så er det slik at endelige utleveringsvedtak i utgangspunktet skal effektueres så raskt som mulig. Det er på vanlig måte norsk og italiensk politi som sørger for at det iverksettes. Når dette skjer, er opp til politiet, sier Mæland.

I februar kom vedtaket fra departementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, kan utleveres til Italia. Der ble han i fjor sommer dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror.

Vedtaket ble påklaget, og det er denne klagen justisdepartementet nå har behandlet og landet på å avvise.

Hans advokat Brynjar Meling har påpekt at retten som behandlet saken, er i Nord-Italia – et område som for alvor er rammet av koronaviruset. Derfor har han bedt om at en eventuell utlevering utsettes.

Meling har også varslet at han vil be om en midlertidig forføyning av vedtaket, fordi det skal klages inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.