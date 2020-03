– Det er bra at regjeringen kommer med tiltak, men dette er ikke nok. Vår og næringens hovedutfordring er tilførselen av likviditet i den akutte fasen vi nå står i. Dette haster. Vi snakker ikke om måneder, vi snakker om uker, sier Schram på en pressekonferanse.

Han kaller samtidig situasjonen for «den største krisen i Norwegian sin historie».

Fredag presenterte regjeringen sin tiltakspakke i forbindelse med koronautbruddet. Den skal hjelpe norske bedrifter å unngå økonomisk krise som følge av viruset.

Flere av tiltakene var direkte rettet mot flybransjen, som har blitt hardt rammet av koronautbruddet.

Avinor varslet også tidligere fredag at de stenger ni flyplasser for all kommersiell flyvning.

Hardt rammet

Norwegian har tidligere varslet at rundt 5000 ansatte blir permittert, og så langt har flere tusen flyvninger blitt kansellert.

– Hvis vi skal komme gjennom dette, trenger vi hjelp. Vi håper at regjeringen kommer med tiltak som virkelig monner, sa informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til TV 2 torsdag.

Fredag orienterer konsernsjef Jacob Schram i Norwegian om hvordan koronautbruddet påvirker selskapet.

Se pressekonferansen direkte i toppen av saken.

Kutter flyavgiften

Regjeringen informerte fredag at flyseteavgiften kuttes for flyvninger fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Fra 1. november vil flyvninger igjen være avgiftslagt.

Provenytapet ved forslaget anslås til 1.560 millioner kroner påløpt og bokført i 2020 sammenlignet med saldert budsjett.

Midlertidig lettelse

Regjeringen understreker at dette tiltaket forventes å ha liten påvirkning på omfanget av flyginger i en periode der det er smittehensyn som i første rekke avgjør etterspørselen etter flyreiser.

Tiltaket er derimot ment som en midlertidig lettelse for flyselskapene.

Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves også frem til 30. juni.

Finansminister Jan Tore Sanner opplyste fredag at tiltakene som ble presentert, kun er en start. Det arbeides allerede med å utvikle fremtidige tiltak, sier han.