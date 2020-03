«En dristig avgjørelse som kan bidra til redusert omdømme»

Fra kl. 15.00: Se 6. etappe av Paris-Nice på TV 2 Sport 2 eller Sumo.

Verden er i krise med usikkerhet og frykt. Koronaviruset fører til dødsfall, alarmberedskap, samfunnsstans, børskrakk, permitteringer og avlysninger i idrett- og kulturliv.

Samtidig som verden skjelver, valgte det tradisjonsrike etapperittet Paris- Nice å fortsette sin ferd fra nord til sør mot planlagt målgang i Nice.

Fredag formiddag bekreftet de at den siste etappen er avlyst, men det skal fortsatt sykles fredag og lørdag.

Syv av de største lagene trakk seg før start, men arrangørene stod på sitt. Rittdirektør Christian Prudhomme snakket om at kun krig har stanset ritt som Tour de France tidligere.

Etterlatt inntrykk var at arrangørene symboliserte en slags motvekt til panikken i Italia, hvor alle ritt er avlyst.

«Stay calm and carry on» var en motivasjonsplakat fra 1939, laget av de britiske myndigheter, for å forberede landets innbyggere på verdenskrigen. Målet var å motivere det britiske samfunnet i frykten som rådet fra de grusomme og dødelige tyske flyangrepene.

Prudhomme er direktør for ASO, som igjen eier Paris- Nice, Tour de France, Paris- Roubaix med mer. Hva som var hensikten med å starte Paris-Nice til tross for krisen, er uviss. Det er gode grunner for at det handlet om økonomi. Om han i tillegg ønsket å fremstå symbolsk, kan historien ha vært til inspirasjon.

I 1919 ble Tour de France brukt som metafor på at verden går videre. Den gang ble rytterne sendt i motsatt vei av klokka rundt Frankrike til noen av de mest krigsherjede områdene fra første verdenskrig. Slik skulle rittet symbolisere at verden igjen kunne vende tilbake til hverdagen etter fire år med krig og håpløshet. Også under dagens krise anmodes vi til å leve relativt normalt med visse forholdsregler, slik at viktige samfunnsfunksjoner går videre.

Signalene er likevel stadig tydeligere på at idrett og sykkelsport ikke er blant de prioriterte samfunnsoppgavene. Starten på Paris-Nice var sikkert i den beste hensikt, men en dristig avgjørelse.

Konsekvensene ble protester, hoderisting og et økende inntrykk av at arrangøren opptrådte usolidarisk, trassig og uansvarlig. Det negative inntrykket kan i verste fall bidra til redusert omdømme for arrangør, deltakerne og profesjonell sykkelsport. Om målet er å være et symbol til inspirasjon for samfunnet, er det eneste riktige å stanse rittet før søndagens siste etappe til Nice.