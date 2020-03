– Dette er en god begynnelse, men det er imidlertid ikke tilstrekkelig til å løse de økonomiske utfordringene som kommer som et resultat av koronaviruset, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, til TV 2.

Regjeringen har foreslått å oppheve flypassasjeravgiften for flygninger fra 1. januar 2020 til og med 31. okotber 2020.

I tillegg er alle lufthavnavgiftene for flyselskapene også opphevet frem til 30. juni.

– Vi er glade for at regjeringen er tydelig på at dette kun er starten på førstehjelp til en hardt rammet flybransje, sier Nilsen som håper på flere tiltak.

SAS-sjef: – Holder ikke

Finansdirektør i SAS, Thorbjørn Wist, etterlyser mer hjelp fra staten.

– Tiltakene i dag tyder på at regjeringen lytter på det vi har å si. Men når det er sagt så holder ikke dette i den store sammenhengen, sier Wist til TV 2.

Han vil at regjeringen også skal se på arbeidsgiveravgiften, at de fjerner CO2-avgiften og at de stiller garantier til banker som kan gi lån til flyselskapene.

– De tiltakene som gjøres nå er i stor grad volumbaserte tiltak, så når volumet, antall passasjerer, faller så faller også gevinstene for flyselskapene.

HOLDER IKKE: Finansdirektør i SAS, Thorbjørn Wist etterlyser mer hjelp fra staten. Foto TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om at SAS har måttet kansellere flere avganger etter at etterspørselen har sunket.

– Nå jobber vi med å gjøre justeringer på bakgrunn av de restriksjonene som er innført av myndighetene. Det vil medføre flere endringer i vår produksjon.

– Da snakker du om kanselleringer og permitteringer?

– Absolutt, svarer Wist.

Kritisk flyanalytiker

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er enig med Nilsen og Wist.

– Umiddelbart er dette en god start, men jeg hadde håpet på at regjeringen kom med en tiltakspakke i form av økonomisk kapital, sier Elnæs.

Regjeringen foreslo også å endre permitteringsreglene, til at arbeidsgiveren vil gå fra å betale for 15 dager til kun å betale for to dager.

TV 2 har tidligere skrevet om at Norwegian har permittert 5000, rundt halvparten, av sine ansatte. Flyselskapet Widerøe har også vurdert permitteringer.

Elnæs er i tvil om flyselskapene klarer å håndtere nedgangen i flytrafikken.

– Tiltakene vil senke presset for nå. Men det ser ut til at inntektene for flyselskapene vil fortsette å synke, ettersom at reiserestriksjonene blir flere, samtidig som at færre vil fly. Da må selskapene passe på at de har en egenkapital, slik at de ikke faller utenfor stupet.

Flyanalytikeren tror at flybransjen kan forvente mer hjelp fra regjeringen.

– Regjeringen har jo hatt dårlig tid på seg, så jeg vil tro en ny tiltakspakke vil ligge på bordet snart.