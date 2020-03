Kl. 13.30: Se Paris-Nice på TV 2 eller Sumo!

– Den verste helsekrisen på et århundre.

Slik beskrev president Emmanuel Macron situasjonen i Frankrike torsdag kveld, ifølge Financial Times.

Rundt tolv timer senere bekreftet arrangøren av sykkelrittet Paris-Nice at de, som så å si alle andre idrettsarrangementer i Europa, tar grep på grunn av koronaviruset.

Det er bare ett problem: Tiltaket trer først i kraft på søndag. Arrangøren bestemte seg nemlig bare for å avlyse den siste etappen.

Altså ble det syklet som normalt fredag, og det skal sykles igjen lørdag. Arrangøren slo fast at avgjørelsen var for å forhindre spredning av koronaviruset.

Natten i forkant var et medlem i støtteapparatet til Bora-Hansgrohe, Peter Sagans lag, blitt testet og plassert i isolasjon, skriver Velonews.

– Som å pisse i buksen

Avgjørelsen om å fortsette får TV 2s sykkelkommentator til å riste på hodet.

– Det er som å pisse i buksen for å holde seg varm. De begrunner det med at de tar ansvar og vil begrense smitte, men da kan de ikke holde på to dager først, sier en oppgitt Christian Paasche.

– Det er så motsigende som det går an. Det er klart at det er mer befolket i Nice, men hva med alle andre man sykler forbi på veien til, spør han retorisk.

Samme dag som Paris-Nice bestemte seg for å fortsette to dager til, ble for eksempel de to toppdivisjonene i fotball i Frankrike utsatt på ubestemt tid.

– Da fatter jeg ikke hvordan de kan dure på videre. Jeg synes det er helt ubegripelig og uforsvarlig. Jeg kan ikke forstå at det går an. Både på grunn av området de sykler i og dem som bor der, men også alle syklistene som skal hjem til sine respektive land, sier Paasche.

– Jeg tror arrangøren ville vært veldig godt tjent ved å ta ansvar og stoppe rittet. Vi ber alle andre om å stille opp på dugnad og at alle skal ta ansvar, men det gjør ikke sykkelsporten. Det er klønete, fortsetter TV 2s sykkelkommentator.

Elleve stemte for

Avgjørelsen om å fortsette rittet har skapt stor debatt internt blant lagene som deltar. Ifølge den belgiske avisen Het Niuewsblad, stemte elleve lag for å fortsette rittet med avslutning lørdag. Fem lag skal ha stemt imot, mens Bahrain McLaren trakk seg før fredagens ritt.

– Restriksjonene rundt Europa og helsen til alle på laget gjør denne forholdsregelen til en umiddelbar prioritering, slo Bahrain McLaren fast på sine nettsider.

Før lørdagens etappe har den danske verdensmesteren Mads Pedersen bestemt seg for å reise hjem, skriver dansk TV 2. Samtidig kjører resten av lagkameratene hans på videre, mens landsmennene Søren Kragh Andersen, Michael Valgren, Kasper Asgreen og Michael Mørkøv også blir igjen.

Før rittet i det hele tatt startet forrige helg, trakk flere storlag seg. Deriblant Jumbo-Visma.

