– Det er ikke nok

– Gjør ikke nok

SV-leder Audun Lysbakken sier han støtter de drastiske tiltakene, men at krisepakken må bli mer kraftfull og sosial.

– Arbeidsfolk skal ikke betale prisen for krisen. Byrdene må fordeles rettferdig, det er mangel på dugnadsånd å ikke stille mer opp for lavtlønte arbeidsfolk. Forslaget til endringer i permitteringsreglene er altfor dårlig, sier Lysbakken.

SV vil blant annet doble antall «sykt barn-dager» til minst 20 og at staten dekker full lønn for permitterte den første tiden.

VIL GJØRE ENDRINGER: SV-leder Audun Lysbakken vil endre krisepakken når den kommer til Stortinget. Foto: Terje Pedersen

Også Rødt reagerer på tiltakene fra regjeringen.

– Regjeringa velter regninga over på arbeidstakerne. Rødt støtter tiltak for å unngå konkurser, men vi må også unngå økonomisk ruin for mennesker, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Moxnes sier at de med lave lønninger rammes hardest og varsler at Rødt vil krever inntektssikring for frilansere og vikarer i stortingsbehandlingen som begynner umiddelbart.

– Vi krever at regjeringa øker dekningsgraden for dagpenger, spesielt for lavtlønte som nå blir permittert. Permitteringene kommer brått på og rammer hardest de som tjener minst fra før av. Å gå ned til 62 % av lønn er dramatisk for folk med dårlig råd, sier Moxnes.

– Arbeidstakerne blir hardest rammet

Frp er positive til deler av tiltakspakken, men sier den rammer arbeidstakere spesielt hardt.

– Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til noen av av forslagene fra Frp, men det er dessverre ikke nok. Endringene som gjøres i permitteringsreglene er for dårlige både for arbeidsgivere, men også for arbeidstakerne. For arbeidstakerne blir sittende igjen med en betydelig del av reginingen, som arbeidsgiverne slipper, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

– Satt på en stor prøve

Statsministeren begynte pressekonferansen med å understreke hvor viktig det nå er at befolkningen bidrar til å hindre smittespredningen.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt, sier statsministeren under en pressekonferanse fredag.

Statsministeren understreker at alle må delta i en smittevernsdugnad for å unngå at de som er i størst fare, blir smittet av koronaviruset.

Dette er blant regjeringens tiltak: Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til to dager

Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.



Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres.



Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.



Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.



Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.



Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.



Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.



Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.



– Selv om vi ikke kan ringe på hos hverandre nå, så er kanskje tiden her for å ringe til hverandre, sier Solberg.