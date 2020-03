Politiet advarer mot karantene-fester

Politiet i Møre og Romsdal har sendt ut en bekymringsmelding til alle foreldre til elevene ved skolen. Her oppfordres det til at foreldrene skal gå foran som gode rollemodeller, og sørge for at barna også holder seg hjemme.

Ifølge Aarseth er det det eneste riktige hvis tiltakene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har iverksatt skal fungere.

#MøreogRomsdal pd. Vi har i dag sendt melding via skoler til foreldre/foresatte. Det oppfordres her til samtale med sine ungdommer, om å forebygge smittespredning av Covid-19. Dette etter flere bekymringmeldinger om større samlinger av unge personer på handelssenter. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) March 13, 2020

– Det at ungdommene ikke vet nok om viruset til å klare å ta det innover seg er mulig å forstå. Her må derfor foreldre ta affære, sier Aarseth.

Nye råd

Fredag kom Helsedirektoratet med flere, mer konkrete råd:

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.

Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.