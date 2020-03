Det sier først og fremst noe om hvor mørkt det ser ut for selskaper og ansatte innen reiselivsnæringen akkurat nå. Erna Solberg har åpenbart et sterkt ønske om å gi flybransjen en hjelpende hånd.

Men den samme flybransjen ble i realiteten strupet av regjeringens omfattende smitteverntiltak. Reiselivsnæringen er i en akutt krise. Når Erna Solberg ber oss om å slutte å reise og avlyse jobb- og fritidsreiser den ene dagen, ser det litt rart ut at hun dagen etter vil bøte på de negative konsekvensene ved å gjøre det billigere å reise. Vi skal jo ikke reise. Det er jo en av stolpene smittevern-arbeidet og bekjempelsen av korona-pandemien.

Regjeringens akutte krisepakke understreker alvoret situasjonen og hvor fortvilende korona-pandemien er for mange næringer og arbeidstakere.

Det er prisverdig at regjeringen ønsker å støtte flyseselskaper og deres ansatte som befinner seg i en akutt krise. Tiltakene sier også noe om hvor kompleks og altomfattende krisen er og hvor maktesløse vi er for å finne kirurgisk presise tiltak for å hjelpe de mest utsatte bransjene som opplever en akutt krise i disse dager.

Under alle andre forutsetninger ville en regjerings ønske om å få folk til å fly mindre, blitt fulgt opp med økte avgifter for flytrafikk. Nå gjør regjeringen det motsatte. Skal dette ha noen funksjon, må Erna Solberg forsikre seg om at bransjen ikke bruker avgiftskuttet til å kutte prisene. Hvis ikke slår de økonomiske tiltakene i hjel de viktige smittevern-tiltakene.