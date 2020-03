Tusenvis i kø for å få svar på sikkerhetsklareringer

Det er avdelingen for personellsikkerhet som ivaretar rollen som klareringsmyndighet, og gjennomfører vurderinger av sikkerhetsmessig skikkethet, for alle som skal sikkerhetsklareres i forsvarssektoren.

250-350 avslag hvert år

Hvert år mottar FSA rundt 20.000 forespørsler om sikkerhetsklarering.

KLARERER NORDMENN: Oberstløytnant Kim Svarem i Forsvarets sikkerhetsavdeling. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Av disse får cirka 250-350 avslag på slik forespørsel hvert år. Cirka 20 prosent av avslagene blir påklaget hvert år. I 2019 var total saksbehandlingstid for forespørsler om sikkerhetsklarering 3,8 uker, sier oberstløytnant Svarem.

EOS-utvalget, som følger med på saksbehandlingstiden i klareringssaker, har kritisert FSA for forskjellsbehandling. Seks personer var blitt nektet klarering uten at sakene deres var tilstrekkelig opplyst, heter det i årsmeldingen for 2018.

– Alle forespørsler om sikkerhetsklarering behandles likt, uavhengig av personellkategori eller statsborgerskap, sier Svarem.

Ifølge Forsvaret øker antall forespørsler som er til behandling. Mens det i 2018 var litt over 1000 forespørsler til behandling, var det per 28. februar 2019 pågående 3651 forespørsler om sikkerhetsklarering.

– Antall sikkerhetsklareringer til behandling er et tall som stadig endrer seg. Forsvaret har flere innrykk av vernepliktige hvert år, og dette er blant annet med på å øke antallet saker til behandling. Ett innrykk kan innebære opp mot, og også over, 2000 forespørsler. I tillegg kommer forespørsler fra øvrige virksomheter i forsvarssektoren og sivile leverandører, som FSA har ansvaret for, sier oberstløytnant Kim Svarem til TV 2.

Ny lov endret saksbehandling

Han sier at den nye sikkerhetsloven som ble innført i 2019, har bydd på utfordringer.

– Dette gjorde at praksis i saksbehandlingen måtte endres. Disse endringene brukte vi mesteparten av 2019 på å få på plass. For å ta unna denne mengden med saker har FSA iverksatt tiltak for å redusere saksmengden og saksbehandlingstiden.

– Statistikken for saksbehandlingstid i 2019 viser at den ikke var nevneverdig lengre enn i 2018. I enkelttilfeller ser vi allikevel at vi ikke rekker å ferdigstille saker før personell skal møte til tjeneste, eller tilsettes i stillinger, sier Svarem.

Sikkerhetsavdelingen har forståelse for at denne prosessen i noen tilfeller oppleves å ta lang tid, legger han til.

– Det er ikke mulig på forhånd å si hvor lang saksbehandlingstid den enkelte sak vil ta, før FSA har mottatt forespørselen og gjennomført en personkontroll. Årsaken er at FSA er avhengig av informasjon både fra hovedpersonen og personkontrollen for å kunne gjøre en slik vurdering, sier avdelingssjefen til TV 2.

Kim Svarem lister opp disse eksemplene på forhold som kan forlenge saksbehandlingstiden:

Personopplysningsblanketten, som vedkommende selv fyller ut, er mangelfull eller feil utfylt.

Anmodende virksomhet har gjort mangelfull kvalitetssikring av blanketten før innsending.

Det er uoverensstemmelser mellom det som står i blanketten og det som kommer frem i personkontrollen.

Det er behov for redegjørelse eller fullmakt fra hovedpersonen.

Det må innhentes opplysninger fra andre stater.

Det må innhentes ytterligere opplysninger fra kildene i personkontrollen.

Det må innhentes uttalelser fra autorisasjonsansvarlig.

Det må gjennomføres sikkerhetssamtale.