Regjeringen fjerner flyavgifter midlertidig

Torsdag innførte den norske regjeringen de mest inngripende tiltak som er gjort i Norge i fredstid, og det er ventet at koronautbruddet får store økonomiske konsekvenser.

NHO advarer mot at over 170.000 arbeidsplasser i reiselivsnæringen kan gå tapt. Samtidig frykter de at flere bransjer vil rammes hardt i dagene som kommer.

Fredag la regjeringen frem en tiltakspakke, som skal hjelpe norske bedrifter med å unngå økonomisk krise som følge av koronaviruset.

Statsministeren begynte pressekonferansen med å understreke hvor viktig det nå er at befolkningen bidrar til å hindre smittespredningen.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt, sier statsministeren.

Hun understreker at alle må delta i en smittevernsdugnad for å unngå at de som er i størst fare, blir smittet av koronaviruset.

– Selv om vi ikke kan ringe på hos hverandre nå, så er kanskje tiden her for å ringe til hverandre, sier Solberg.

– Mer isolerte

Tiltakene regjeringen innførte torsdag, fører til at folk blir langt mer isolerte. Det går økonomisk hardt ut over mange bransjer. Reiselivet merker at færre bor på hotell, kulturlivet merker at seter står tomme og flybransjen merker at tilnærmet ingen flyr.

– Tiltakene gjør oss mer isolerte og det får store konsekvenser for næringslivet, sier statsministeren.

Tiltak som raskt kutter bedriftenes utgifter og bedrer deres likviditetssituasjon, er dermed de tiltakene som nå prioriteres. Fredag presenterte derfor regjeringen tiltak som er gjort for at bedrifter skal unngå konkurser og oppsigelser.

Regjeringen kommer fremover til å vurdere situasjonen og komme med ytterligere tiltak og grep for å bedre situasjonen det norske samfunnet står i.

Total innebærer pakken med tiltak cirka 6,5 milliarder kroner, informerer finansminister Jan Tore Sanner.

Dette er blant regjeringens tiltak: 250 millioner mer til kommunene

725 millioner mer til dagpenger

400 millioner i reduserte skatter til personer

1560 millioner redusert flypassasjeravgift

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til to dager

Solid utgangspunkt

Finansminister Jan Tore Sanner sier at situasjonen påvirker mange deler av økonomien, men understreker at norsk økonomi er grunnleggende solid.

– Vi har et godt utgangspunkt, konstaterer han.

Samtidig vet man på nåværende tidspunkt ikke hvor lenge koronautbruddet vil vare eller hvor store konsekvensene blir.

– Men vi vet at det blir verre før det blir bedre, sier Sanner.