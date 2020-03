«Det er ikke funnet spor på avdøde eller i omgivelsene som kan tyde på at hun har ytt motstand. Hun var forsvarsløs, og drapet var svært brutalt».

Det var konklusjonen i dommen i det såkalte Nordnes-drapet i Bergen som falt i ettermiddag.

I dommen står det at den 66 år gamle kvinnen ble drept med lim, og stikkskader fra kniv og saks.

«Tiltalte lå og sov, og fremstod som hjelpeløs», står det videre.

Motivet fortsatt uklart

Tidligere denne måneden tilsto en 44 år gammel svensk statsborger drapet, som skjedde 10. januar i fjor.

Den tiltalte 44-åringen er svensk statsborger, og er straffedømt en rekke ganger for vold og skadeverk. Det var gjerningsmannen selv som ringte nødetatene og meldte om dødsfallet, og allerede i telefonsamtalen tilsto han drapet.

Det har hele tiden vært uklarheter rundt motivet for drapet. Heller ikke rettsaken ga klare svar på dette.

«Det er ikke klarlagt nærmere hva slags motiv tiltalte hadde for å drepe Berntsen», står det i dommen.

Retten mener likevel mannens ønske om å drepe fremstår som «fast og målrettet». Mannen var sterkt ruset da drapet skjedde, og har sagt han ikke husket hva som skjedde.

«Et meget brutalt drap»

Straffen ble satt til fengsel i 16 år og seks måneder. Mannen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningerstatning til Randi Bertnsens to sønner.

«Denne saken dreier deg som et meget brutalt drap som begge sønnene har opplevd som svært vanskelig», står det videre.

Straffen er noe høyere enn påstanden fra statsadvokaten, som ba om 16 år fengsel for drapet.

– I lys av at tingretten har dømt min klient til strengere straff enn det som var påstått av påtalemakten, er det naturlig å vurdere om en høyere domstol skal prøve hele eller deler av saken på nytt, skriver mannens forsvarer, Torbjørn Kolås Sognefest, i en SMS til TV 2.

– Unnskylder på det sterkeste

Allerede før rettsaken startet, ble det klart mannen hadde tilstått til politiet.

– Han ser frem til å få legge denne saken bak seg. Han vil forklare seg for retten, erkjenner straffskyld, og unnskylder på det sterkeste hendelsen som fikk dette særs tragiske utfallet, opplyste Sognefest da tilståelsen ble kjent.

TV 2 har bedt Sognefest om en kommentar til dommen, men har foreløpig ikke fått svar.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk, men i startfasen kunne han ikke forklare seg for politiet utover selve tilståelsen. I kjennelsen fra retten fremgikk det at han ikke husket drapet.

– Sterkt preget

Via sin bistandsadvokat Beate Hamre, uttalte et av familiemedlemmene til avdøde at hele rettsaken var en stor belastning.

– Både sønnen og hans familie er sterkt preget av saken, men de ser frem til at rettssaken kan starte. Den blir et viktig ledd i prosessen med å bearbeide dette, sa Hamre.

Bistandsadvokat Evelyn Egeli som representerte familiemedlemmer, sa familien gikk igjennom en tung tid.

– Min klient og familien har hatt det tungt. Det har vært en tung venteperiode, og en psykisk påkjenning å vente på at tiltalte skal holdes til ansvar for det som har skjedd, sier Egeli.