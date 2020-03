Det opplyste administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst på en pressekonferanse fredag.

16 ansatte ved helseforetakene i regionen er også bekreftet smittet med Covid-19-viruset og 1500 ansatte er i karantene.

Lofthus sier at helseforetakene per nå har kapasitet til å håndtere situasjonen.

– Når vi trapper ned på all planlagt aktivitet i våre helseforetak, så har vi en ganske stor kapasitet. Samtidig er dette en situasjon som vil sette vår totale kapasitet på prøve. Men sånn som det er nå, er vi i stand til å håndtere situasjonen, og vi vil klare en økning også, sier Lofthus.

Omdisponerer personell

Samtidig var hun tydelig på at det er en krevende situasjon for helsetjenesten.

– Vi er avhengig av alle våre flinke ansatte for å få dette til å fungere. Nå jobber vi med å omdisponere personell fra planlagt aktivitet til den aktiviteten vi forventer å få rundt koronasmittede pasienter.

Ledelsen i helseforetakene er også på jakt etter forskere og administrativt ansatte som kan bidra til den kliniske driften.

Stor pågang

AMK-sentralen i Oslo opplever for tiden svært stor pågang og Lofthus oppfordrer folk som ikke har behov for øyeblikkelig hjelp om å henvende seg andre steder.

– 113 i Oslo opplever et voldsomt trykk. De klarer det foreløpig, men det gjør at det tar litt lengre tid å få svar. Også i helseforetakene er det stor pågang. Vi ønsker at alle som ikke har behov for øyeblikkelig hjelp, benytter seg av de andre tilbudene når de har spørsmål om koronasmitte, sier direktøren.