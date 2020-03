Iranere er en av de største gruppene utlendinger uten lovlig opphold i Norge, og PU returnerte 27 iranere til hjemlandet fjor. Nitten av dem var asylsøkere, ifølge PUs årsstatistikk.

Men uttransport av ulovlige utlendinger blir nå også rammet av virus.

– Vi har ingen uttransporteringer til land eller områder Folkehelseinstituttet karakteriserer med "utbredt spredning av covid-19", opplyser seksjonssjef Stig Gaustad, som leder operativ seksjon i PU til TV 2

Iran og Kina er blant landene på Folkehelseinstituttets liste, det samme er Italia og flere andre europeiske land.

PU tvangsreturnerte 26 personer til Kina i fjor, og seks av disse var asylsøkere.

– Utover dette følger vi fortløpende med på situasjonen i de enkelte landene som det er planlagt uttransporteringer til. Smitterisikoen underveis i flyvningene, ved transitt og på destinasjonene inngår i disse vurderingene, sier Gaustad.

Verner ansatte mot smitte

Returer med ledsagere fra PU blir begrenset også for å hindre at mange ansatte må sitte hjemme i karantene etterpå.

– Ledsagede uttransporteringer utenfor Norden blir vurdert i hvert enkelt tilfelle ut i fra hensyn til smitterisiko, samt karantenetid til våre mannskaper ved retur til Norge, sier Gaustad.

En del av driften i PU er lagt om på grunn av koronaviruset.

– Vi vurderer fortløpende nødvendige justeringer av driften i PU på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Mange av våre ansatte har hjemmekontor, da spesielt sivilt ansatte, sier Gaustad.

Han opplyser at PU har innført en rekke tiltak for å verne ansatte mot smitte med tilgjengelige antibac-dispensere, økt renhold og karantene for de som har vært på reise utenfor Norden.

– PU følger føringer fra Politidirektoratet, basert på anbefalinger fra Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser, samt rådene fra Folkehelseinstituttet.

Stanser ankomster

Lørdag opplyser kunnskapsdepartementet at regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger.

Dette gjøres som følge av regjeringens tiltak for å begrense spredning av koronaviruset.

«I 2020 er rundt 200 kommuner bedt om å bosette til sammen 5 120 flyktninger. Over halvparten av de som skal bosettes vil være overføringsflyktninger», opplyser departementet på sine nettsider.



Per i dag er det cirka 750 overføringsflyktniner som har fått oppholdstillatelse i landet, og tildelt bosetting i kommune, men som ikke har ankommet ennå.

Uttak og mottak av overføringsflyktninger vil igangsettes så fort som mulig.