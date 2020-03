– Vi har sett at bankene har benyttet anledningen til å sette opp renta når sentralbanken har gjort det. Da må det være en viss symmetri, sier fagdirektør Jorge Jensen for finans i Forbrukerrådet til TV 2.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, har samme oppfordring: Bankene må følge etter.

– Denne rentenedsettelsen er også viktig for norske boligeiere. Vi går en tøff tid i møte, og at renteregningen blir mindre vil være viktig for norske boligeiere, sier Meyer.

DNB senker boligrenta

DNB senker boliglånsrenten med inntil 0,35 prosent. Det gjør det lettere for kunder i vanskelige situasjoner å få avdragsfrie lån.

For eksisterende kunder trår endringen i effekt fra 1. mai, og for nye kunder vil prisen være gjeldende allerede fra tirsdag 17. mars.

– Vi har også gjort det enklere for kunder som er i en vanskelig situasjon, slik som å være midlertidig permittert, å få avdragsfrie lån, sier konsernsjef for DNB personmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten til NTB.

Så mye kan du spare

Normalt har bankene seks ukers varslingsfrist fra en renteendring vedtas til den trer i kraft. Både Jensen og Meyer er enige om at det ikke er nødvendig å vente så lenge.

– Vi vet bankene ofte gir denne rentenedsettelsen hvis man ringer til banken. Nå bør de gi dette til alle med en gang, sier Meyer.

Ifølge Huseierne vil en rentenedgang på 0,5 prosentpoeng utgjøre cirka 650 kroner i måneden for en person som har to millioner kroner i boliglån.

– Norske banker er solide, og jeg mener at de kan håndtere et rentekutt, sier Jensen.

– Prat med banken

Han oppfordrer nordmenn, som nå kanskje går en roligere hverdag i møte, til å gå gjennom økonomien sin. Han mener dette kan være en fin tid for å gå i dialog med banken sin.

– Det kan være lurt å gå gjennom kostnadene på lånet, men kanskje særlig tenke på langsiktig pensjonssparing, sier Jensen.

Nyheten om det doble rentekuttet fra Norges Bank kom fredag morgen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen begrunnet rentekuttet med at «aktiviteten i norsk økonomi vil reduserer betydelig på kort sikt som følge av virusutbruddet».

– Vi tror ikke dette kan hindre en økonomisk tilbakegang, men vi mener det kan bidra til å dempe den, sier Olsen, som «aldri har opplevd lignende i sin levetid».