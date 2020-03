Neste ukes kamper i både Champions League og Europaligaen har blitt utsatt på ubestemt tid.

Det bekrefter UEFA i en pressemelding.

Dette inkluderer de gjenværende kampene i Champions League og Europaligaen.

UEFA skriver på blant annet på sine hjemmesider:

«I lys av utviklingen på grunn av spredningen av COVID-19 i Europa og beslektede avgjørelser truffet av forskjellige regjeringer, blir alle UEFA-klubbkonkurranser som er planlagt i neste uke utsatt».

Ytterligere avgjørelser om når disse kampene vil bli spilt vil bli formidlet ved et senere tidspunkt.

– Det ser ut som den eneste riktige løsningen når man ser det siste døgnet, hvor store folkemasser samles. Når det spilles fotball, uavhengig av fulle tribuner, så vill det bli store ansamlinger uansett. Da er det bedre å sette det på vent. Helsemessig er det det eneste logiske har man skjønt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Inevitable. All next week’s Champions League and Europa League matches postponed. Premier League next. #coronavirus — Henry Winter (@henrywinter) March 13, 2020

Også kvartfinaletrekningen, som etter planen skulle skje 20. mars, er utsatt på ubestemt tid.

– Ting blir enda verre muligens – når spillere menger seg med supportere. Ikke for folket, men for spillerne er det stor sannsynlighet for at de blir smittet. Det er grunnen til at jeg tenker at det ikke bør spilles i det hele tatt. Folk kommer til å samles og feire ting, og mange gjør som de føler. Sånn virker det bare å være. Så da må det bare stoppes, konstanterer Stamsø-Møller.