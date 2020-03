54-åringen har hele tiden nektet straffskyld, men Sogn og Fjordane tingrett mener det er bevist at mannen kjørte bil i påvirket tilstand og sovnet/var uoppmerksom slik at han kjørte ned to fotjengere om kvelden 27. desember 2018.

Mannen prøvde etter ulykken å unndra seg urinprøve, men blodprøven viste blant annet høg påvirkning av amfetamin.

– Retten er ikke er i tvil om at tiltalte tok narkotika med vilje. Tiltalte handlet grovt uaktsomt da han satte seg i bilen og kjørte, mener tingretten.

Mannen er dømt til ubetinget fengsel i ett år og seks måneder for brudd på straffelovens § 281 for ved uaktsomhet å ha forvoldt annens død, samt kjøring i påvirket tilstand, brudd på vegtrafikkloven og narkotikabruk.

– Alvoret i saken blir understreket av de store konsekvensene en slik ulykke får for de etterlatte, som på en tragisk og meningsløs måte mister en av sine nærmeste, går det frem av tingrettens avgjørelse.

Domfelte må betale til sammen 875 000 kroner i oppreisningserstatning til de etterlatte. Mannen er også fradømt førerretten på livstid.

Dommen var enstemmig.