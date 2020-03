– Verden er helt annerledes nå.

Widerøe sysselsetter alene mellom 300 og 400 frilansere utenom de faste ansatte han har.

– Det er de som lider aller mest. De som har et enkeltmannsforetak, som er veldig vanlig, de har da ikke rett på dagpenger. Så de er helt uten inntekt fra og med i forrigårs egentlig. De har ingen inntektsmuligheter fremover heller.

Ikke fornøyd med regjeringen

De ansatte fulgte med på finansminister Jan Tore Sanners pressekonferanse i dag, hvor regjeringens økonomiske tiltak ble lagt frem. Der går de blant annet går inn for å endre permitteringsreglene slik at staten tar en større del av regningen. Det er godt nytt for bransjen, mener Widerøe, men at det langt fra er nok til å sikre bransjens overlevelse.

– Sett bort ifra de 13 dagene reduksjon (som selskapene betaler i permitteringstiden, journ. anm.) som selvfølgelig sparer firmaer for penger, så er det vel ingen hjelp i det hele tatt, sånn jeg ser det.

Regjeringen går også inn for at selvstendig næringsdrivende skal få utsatt fristen for å betale inn forskuddsskatt til 1.mai.

– De har jo ikke skjønt situasjonen litt engang, sier tekniker Simen Firing Toften.

Han fikk selv permitteringsvarsel i dag, men er fast ansatt og har rett på dagpenger. Han mener at frilansere, som har redusert inntekten sin til 0, ikke vil ha noe mer penger å rutte med 1. mai og at slikt sett har ikke en utsettelse noen ting å si.

– De har mindre penger første 1. mai, enn de har i dag, sier Marius Widerøe.

Han mener nå at regjeringen må på banen også for kultursektoren, for å unngå scenariet de nå er redd for.

– Det betyr jo at det blir vanskelig å få gjennomført en konsert, en festival, en konferanse eller et event. Så hvis noen å ha den type arrangement i fremtiden –så trenger vi denne bransjen.

Artist Julie Bergan har selv turnert i flere år, men har i den siste brukt tiden på å skrive.

Artist Julie Bergan. Foto: Robin Bøe

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg svært bekymret for framtida, sier hun.

Bergan forteller at hun klarer seg greit akkurat nå.

– Jeg er heldig som kan permittere meg selv fra mitt eget selskap, men som frilanser så har man ikke de samme type mulighetene, så vi står på ganske bar bakke.

Gjelder mange yrkesgrupper

Hun er svært bekymret for konsekvensene avlysningene får for alle de som jobber rundt artistene.

– Det er band, lyd, lys, de som kjører utstyret, arrangører, bookingselskaper. Det er så utrolig mange som blir hardt rammet av dette her da.

Bergan har også helt klare oppfordringer både til regjeringen og til publikum.

– Regjeringen kan gi en større pakke til kulturnæringa, også kan det være en slags dagpengeløsning, ikke bare for de som er ansatt i selskapet, men også de som er frilansere.

Hun oppfordrer publikum til å kjøpe merch fra artister, og til å vurdere å ikke få refundert billettkostnadene sine fra avlyste konserter.