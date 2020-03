Ap-lederens sønn har vært på reise i løpet av de siste 14 dagene. Han kom nemlig hjem fra studieopphold i England etter 27.februar.

– Det er ingen i husstanden som har symptomer, men sønnen er i karantene og da må også Støre bli hjemme i dag, sier Ap-lederens kommunikasjonsrådgiver Siri Hytten til TV 2.

Gjelder hele husstanden

Hjemmekarantene er nemlig også aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i land utenfor Norden siste 14 dager, og hjemmekarantene gjelder også for husstandsmedlemmer, opplyser Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider.

Støre kommer derfor til å ha pressekonferanse på skype i dag, etter regjeringen har lagt fram sin tiltakspakke. Journalistene skal kunne stille spørsmål til Støre chattefunksjonen til programmet.



Regjeringsmedlemmer i karantene

Det allerede kjent at en rekke statsråder i karantene.



Både helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og Sveinung Rotevatn (V) er i karantene.

Også Venstres Carl-Erik Grimstad er i hjemmekarantene, får TV 2 opplyst.

Venstre-politikeren er i karantene fram til neste fredag, fordi han vært på en konferanse om narkotikapolitikk i Wien, 2.mars. Bent Høie har også deltatt på den samme konferansen.