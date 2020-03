Norge ble i går snudd på hodet, da regjeringen la frem en krisepakke for å stoppe spredningen av covid-19-viruset.

Avlysning av arrangementer, stenging av utdanningsinstitusjoner og mange offentlige tjenester, bygninger, samt en oppfordring om å at folk bør holde seg hjemme de neste 14 dagene, har fått flere til å klage på sin kommende hverdag.

Det har fått Kristian Tingdal Tune (38) til å se rødt.

Tunes datter, Ingrid (6), er nemlig født prematurt og har svakere immunforsvar enn normalen. Hun er dermed i risiko for å få et mer alvorlig sykdomsforløp enn mange andre.

Tobarnsfaren la derfor ut et innlegg på Facebook i går, hvor han ba folk om å slutte å bagatellisere situasjonen.

IRRITERT: Kristian Ringdal Tune la i frustrasjon ut dette innlegget på Facebook i går. Foto: Skjermbilde/Privat.

«For oss i risikogruppe, (min vakre datter), er dette potensielt et livstruende problem. Så vær så snill – ikke bagatelliser dette!», skriver tobarnsfaren i innlegget og legger til:

«Bloggere, b-kjendiser og andre forståsegpåere må bare klappe pent igjen. Jeg regelrett driter i om du må for en bitte liten stund ta noen ekstra utfordringer!»

Tune forklarer at innlegget var et lite hjertesukk, ettersom han følte at mange «slang seg på bølgen» og delte sutrete innlegg om den nye begrensede hverdagen.

Han synes det er frustrerende at folk ikke tar inn over seg hvordan situasjonen er for folk som står i fare for å bli alvorlig rammet.

– Det har irritert meg at folk skal mene mye om ting de ikke har noen forutsetninger for å mene noe om. For dette har vært en sånn type frustrasjon over begrenset frihet, at folk må gjøre noen tiltak og sier «åh, må jeg virkelig være hjemme en uke». Det å blande seg inn i helsespørsmål uten noen forutsetning for å vite noe om dette overhodet. De kunne jo brukt påvirkningskraften sin heller til å støtte opp om de tingene som vi vet fungerer og som blir anbefalt. Folks meninger her er egentlig helt irrelevant. Man må forholde seg til fakta rett og slett, mener han.

Lite informasjon til folk i risiko

Tune er glad for at regjeringen igår valgte å gjøre de strenge tiltakene de gjorde.

– Det er veldig bra. Jeg synes det kom litt for sent, for man visste jo hvordan dette ville utvikle seg. De kunne jo begrenset smitten i enda større grad hvis de hadde kjørt på litt hardere fra starten av. Jeg tror mange har vært frustrert over at det har vært så mye kommunal råderett også. Det har nok gitt grobunn for mye misforståelser og frustrasjon, sier han.