Erna Solberg presenterte sine to, nye statsråder på Slottsplassen etter Kongen i statsråd.

Der ledet Kongen statsrådet via fjernmøteteknologi. Kongen og en rekke statsråder er satt i karantene.

Trine Skei Grande fikk avskjed i nåde som kunnskapsminister, og Guri Melby erstatter Venstre-lederen.

Odd Emil Ingebrigtsen (H) blir ny fiskeriminister. Geir Inge Sivertsen (H) gikk av som fiskeriminister som følge av rot med etterlønn og styreverv.

– Ønsker ikke at folk møter opp

Kun nærmeste familie fikk overlevere blomster til de to nyutnevnte statsrådene, og den høytidelige seansen på Slottsplassen ble begrenset til få medier.

– For å begrense smittefare ønsker vi ikke at folk møter opp her. Kun den nærmeste familien vil få anledning til å overrekke blomster til de nye statsrådene, skrev Statsministerens kontor i en pressemelding.

Melby er vararepresentant på Stortinget for Skei Grande, og den profilerte Venstre-politikeren ville dermed mistet stortingsplassen når Skei Grande går ut av regjering. Melby ble i januar valgt til finanspolitisk talsperson.

VENSTRE: Guri Melby (V) blir ny kunnskapsminister. Foto: Terje Pedersen

Melby har sittet i Venstres landsstyre siden 2008 og vært medlem av sentralstyret siden 2010. Med utnevnelsen melder Melby seg for alvor på i lederkampen i Venstre.

Ingebrigtsen har vært statssekretær i olje- og energidepartementet siden januar.

Han har i en årrekke vært lokalpolitiker i Bodø og var på 80-tallet generalsekretær i Unge Høyre, mens organisasjonen ble ledet av dagens parlamentariske leder Trond Helleland.

Korona-tiltak

Statsministeren møter pressen klokken 11.30 i statsministerboligen, men vil kun svare på spørsmål i plenum. Det blir ikke separatintervjuer.

– For å begrense smittefare vil nøkkeloverrekkelsene ikke være tilgjengelige for pressen. Departementene vil dele bilder i etterkant, skriver Statsministerens kontor.

I går innførte Norge de mest inngripende tiltakene i norske historie i fredstid. Blant annet blir alle landets barnehager og skoler stenges.