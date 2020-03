Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra i Oslo tingrett til TV 2.

Unntaket er fengslingsmøter, som vil avholdes som normalt.

I en pressemelding opplyser Bergen tingrett at de inntil videre holder stengt for vanlig drift fra fredag 13. mars til torsdag 26. mars.

Varetektsfengslinger blir behandlet som normalt, og så forsøker de å behandle pågående rettsmøter som normalt.

I Kristiansand tingrett er de to straffesakene som skulle begynt fredag, utsatt, opplyser sorenskriver Steinar Langholm til TV 2.

Rettsmøter som allerede pågår, blir behandlet, så langt det er mulig og i samråd med partene, opplyser både Kristiansand og Oslo tingrett.

Ny informasjon om alle rettsmøtene som etter planen skal begynne førstkommende mandag, vil bli lagt ut på rettens nettsider i løpet av dagen.

Asker og Bærum tingrett opplyser at de foreløpig ikke har fattet en endelig beslutning, men at de jobber med å tilpasse seg korona-utfordringen fredag. De varsler en avgjørelse i løpet av dagen.

Heller ikke Stavanger tingrett eller Sør-Trøndelag tingrett har svart TV 2 fredag.

Domstoladministrasjonen (DA) sendte torsdag ut en e-post til alle domstoler i landet der de ber domstolene om å gjøre sitt for å forhindre korona-smitte.

Blant annet foreslår DA at rettssaker som kan utsettes, blir utsatt. De foreslår også at tilskuere nektes adgang til saker, og at det holdes avstand mellom personer som er til stede i rettssalen.