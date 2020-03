Utstilling til ære for Ari Behn er avlyst – se de sterke bildene her

I dag skulle Finnskogutstillingen ha åpnet på Røgden Bruk ved Grue. Alt var duket for en sterk utstilling, da billedkunstner Unni Askeland og fotograf Per Heimly har gått sammen for å skape noe helt spesielt.

De to kunstnerne var to av Ari Behns nærmeste venner. Behn tok sitt eget liv i romjulen, og nå skulle Askeland og Heimly ha denne utstillingen til ære for sin gode venn.

Måtte fylle tomrommet

– Det er stillheten etterpå som er den verste. Når alt er over. Det er da man tar det tomrommet innover seg og prøver å fylle det, forteller Askeland til God kveld Norge, som rakk å besøke utstillingen torsdag.

Dette var kun timer før utstillingen ble avlyst.

– Da er det fint å kunne arbeide med noe som gir deg en ro, fortsetter hun.

Heimly syntes det var magisk og veldig riktig å ha utstillingen i Finnskogen.

– Det er et sted som er forbundet med myter og magi. Jeg har alltid hatt en tiltrekning til Finnskogen. På en rar måte så faller liksom brikkene på plass. Vi sitter her midt i skogen, i dette fantastiske lokalet, og vi vet jo ikke om det kommer noen. Så dette blir Norges beste utstilling som ingen så, smiler han.

SAMARBEIDET: Unni Askeland og Peir Heimly har laget tre nye kunstverk til utstillingen. Foto: Kristoffer Arnesen/TV 2

Bisettelsen var en «god sorg»

Heimly var en av Behns nærmeste venner gjennom nesten 30 år, men etter vennens død har han for det meste sittet stille i båten uten å uttale seg.

– Jeg har ikke hatt så veldig behov for å snakke om ting. Det er litt som Ari sa: Han var i stormens øye, men rundt han var det helt stille. Så dette er min første offentlige uttalelse, egentlig, forteller Heimly, som var tilstede under bisettelsen.

– Det var utrolig vakkert, fint og verdig. Det var en ro, og nesten en god sorg. Samtidig så var det veldig rart og surrealistisk, fordi ting gikk så kjapt. Han døde en uke tidligere, og plutselig satt vi der. Ting blir så snudd på hodet, men det er noe man må være med på, man kan ikke flykte fra det, minnes han.

SAMARBEIDET: Unni Askeland har malt over Peir Heimlys fotografier. Foto: Kristoffer Arnesen/TV 2

Tre helt nye kunstverk

Heimly syntes at det nå var på sin plass å snakke om Behns bortgang.

– Siden vi har den utstillingen her, vi har laget de bildene sammen, og det er i Aris ånd. Det føles veldig riktig nå. Vi må gå videre og komme oss "UP", fortsetter han, og viser til navnet på utstillingen som er initialene til de to kunstnerne.

Til utstillingen har de laget tre helt nye kunstverk. Dette var tre bilder tatt av Heimly i 2012, hvor Behn ligger død over Askeland sitt favn. I år ba han Askeland om å male over dem.