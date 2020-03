Torsdag innførte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge fredstid, og stengte blant annet alle landets skoler og barnehager for å hindre smitte av koronaviruset.

Fredag var dermed første dag hvor over 600.000 elever skulle ha hjemmeskole.

Men mange hadde ikke rukket å logge seg på, før systemet ble overbelastet.

16.000 rammet i Bærum

Showbie, som brukes til fjernundervisning av norske skoleelever og er en plattform hvor elever og lærere kan kommunisere, opplevde store problemer allerede 08.30 fredag morgen.

Systemet til Showbie knelte rett og slett fordi for mange logget seg på læringsplattformen på samme tid.

Bare i Bærum kommune jobber 16.000 elever på denne digitale læringsplattformen.

Teamleder Christian Sørbye Larsen i digital skoleutvikling i Bærum kommune sier at de har store utfordringer.

– Jeg har vært i direkte kontakt med øverste ledelse i Showbie. De sier at dette problemet gjelder nasjonalt og over store deler av Europa, sier Larsen til TV 2.

– Det kom litt brått på oss

Larsen sier at skolene er godt forberedt på situasjonen med hjemmeskole, nå maner han bare til tålmodighet.

– Elevene kan jobbe med andre ressurser på nettbrettene og de er bedt om å ta med seg bøkene hjem, så de kan jobbe der inntil systemet er oppe. Her er det rett og slett systemet som har spilt oss et puss. Vi må bare være tålmodige til det er oppe og går igjen, sier Larsen.

Daglig leder Marianne Grimstad Hansen i Rikt AS, som er en av forhandlerne av Showbie til norske skoler, sier at det jobbes på spreng med å fikse problemet.

– Jeg snakket akkurat med Showbie i Canada som opplyste at flere hundre tusen elever over hele verden er rammet av dette. Det kom litt brått på oss alle at så mange skulle koble seg på, så kapasiteten var ikke stor nok, sier Hansen.

Showbie jobber nå med å utvide kapasiteten og håper på å være oppe og gå i løpet av fredagen.

Utlendingsdirektoratet opplyser til TV 2 at de ikke har oversikt over hvor mange elever i Norge som benytter seg av de ulike læringsplattformene.