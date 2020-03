Fem Eliteserie-klubber i karantene

En rekke norske fotballklubber har vært på treningsleir den siste tiden, blant dem Eliteserie-klubbene Viking, Aalesund, Stabæk, Start og Haugesund.

Alle disse blir nå rammet av vedtaket om at alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar automatisk skal i en 14 dager lang hjemmekarantene.

Ifølge Leif Øverland i Norsk Toppfotball betyr det at disse lagene ikke vil kunne gjennomføre felles treningsøkter de neste 14 dagene etter at de kommer hjem.

– Overordnet blir noen av klubbene bekymret for at andre lag skal kunne skaffe seg en konkurransefordel som en følge av dette, men når vi snakker oss gjennom det med klubbene tror jeg at de fleste blir ganske beroliget rundt denne situasjonen, sier Leif Øverland til TV 2.

Han viser blant annet til at hele Eliteserien har innført fellesstopp i treningsøkter fram til minimum mandag. Da skal samtlige klubber i et nytt fellesmøte for å diskutere hvordan man skal løse det framover.

– NFF gikk jo ut med ganske tøffe forbud på ettermiddagen torsdag, så slik jeg ser det er det vel ganske lite sannsynlig at aktiviteten i Eliteserie-klubbene er tilbake allerede mandag. Ting snur seg fort, mye er uvisst og i utgangspunktet kan jo dette gå seg til av seg selv, sier han.

Det er allerede bestemt at alt av treningskamper innstilles fram til 15. april, mens seriespillet tidligst starter i mai. For eksempel innstillingen av treningskamper er nettopp et slikt tiltak som skal hindre at lagene forskjellsbehandles.

Forventer av likebehandling

Stabæk og Aalesund har de siste ukene vært på treningsleir i Marbella og returnerte denne uka til Norge. Det betyr at spillerne deres settes i såkalte hjemme-karantener.

– Alle våre spillere skal holde seg hjemme. Det blir ingen fellestreninger hos oss før torsdag om snart 14 dager, sier Stabæks daglige leder Jon Tunold.

Tonen er lik i Aalesund. Nå planlegges det å legge til rette for egentreningsprogram for spillerne.

– Det er klart at vi er opptatt av at klubbene i størst mulig grad skal bli likeverdig behandlet. Vi ser jo at klubbene som har vært i utlandet er pålagt hjemmekarantene, mens de som har vært hjemme etter 27. februar i utgangspunktet kan ha fellesaktiviteter. Vi har en utfordring der som vi må diskutere i fellesskap, sier daglig leder Geir S. Vik i Aalesunds Fotballklubb.