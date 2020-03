I går kveld ble det klart at Team Ingebrigtsen og resten av distanseutøverne i friidretten måtte avlyse sin planlagste høydesamling io Flagstaff i USA. Innreiseforbudet gjør det umulig for nordmennene å dra på sitt årlige opphold i fjellene i Arizona.

– Alt ble kansellert i går. Det gjelder totalt åtte utøvere som skulle dit, sier sportssjef Erlend Slokvik.

Vil bruke høydehus

Avlysningen får store konsekvenser for sesongplanen til Team Ingebrigtsen, Håvard Haukenes, og Karoline Bjerkeli Grøvdal. Derfor tar friidrettsforbundet drastiske grep.

– Vi sendte en anmodning til idrettspresidenten i går om at vi får midlertidig fritak for forbudet mot høydehus. Det er den enkleste måten for oss å kunne forberede oss mot OL på, sier Slokvik.

Søknaden er sendt i samråd med Olympiatoppen.

– Vi har jo alltid vært i mot høydehusforbudet. Og vi mener at så lenge vi ikke kan reise fritt slik situasjonen er nå, så trenger vi å kunne få like vilkår som våre konkurrenter inn mot OL, sier sportssjefen.

Bruk av høydehus som erstatning for høydetrening er derfor plan A for Team Ingebrigtsen &co.

Venter på OL-avgjørelse

Slokvik mener de må tenke kynisk med tanke på at det fortsatt er uklart om OL blir avlyst eller ikke.

– Det skal tas en avgjørelse om OL i april. Men fram til da må vi forberede oss så godt vi kan.

Inntil videre avventer man svaret fra Idrettsforbundet.

– Det ble diskutert om det var steder man kunne reise. Men vi får avvente. Slik som situasjonen er nå, så er anbefalingen å holde seg i Norge. Derfor mener vi det er en god løsning.

– Alle på forbundet har hjemmekontor. Det innførte vi på tirsdag. Pålegget er at vi skal reise minst mulig, sier Slokvik.

